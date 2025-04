Hudzonas upē Ņujorkas Manhatanas rajonā ceturtdien nogāzās helikopters, kura avārijā gājuši bojā seši cilvēki, paziņoja amatpersonas.

Ugunsdzēsības departaments paziņoja, ka plkst.15.17 (plkst.22.17 pēc Latvijas laika) saņēmis ziņu par helikopteru ūdenī. Lidaparātā bija seši cilvēki, kas visi gājuši bojā.

Sociālajos medijos ievietotos video bija redzams apgāzies helikopters “Bell 206”, kas lielākoties bija iegrimis ūdenī, un ap to riņķoja glābšanas dienestu laivas.

Varas iestādes paziņoja, ka bojāgājušie ir helikoptera pilots un Spānijas tūristu ģimene. Trīs no upuriem bija pieaugušie, bet pārējie trīs bija bērni.

Vēlāk tika paziņots, ka starp bojāgājušajiem ir Vācijas elektronikas un elektrotehnikas kompānijas meitasuzņēmuma “Siemens Mobility” dzelzceļa infrastruktūras nozares vadītājs Augustins Eskobars, viņa sieva un trīs bērni.

Divi no upuriem sākotnēji tika aizvesti uz vietējām slimnīcām, kur vēlāk nomira no ievainojumiem. Četri upuri tika atzīti par mirušiem notikuma vietā.

Ņujorkas Manhatanas rajonā gadu gaitā notikušas vairākas helikopteru avārijas ar cilvēku upuriem. 2009.gadā lidmašīnas un tūristu helikoptera sadursmē virs Hudzonas upes gāja bojā deviņi cilvēki. 2018.gadā čārterreisu helikopteram nogāžoties Īstriveras upē, dzīvību zaudēja pieci cilvēki.

