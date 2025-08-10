#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Vīrietis nonāk psihiatriskajā slimnīcā, paklausot ChatGPT padomam 0

9:39, 10. augusts 2025
60 gadus vecs vīrietis no ASV nonācis slimnīcā pēc tam, kad bija paklausījis ChatGPT padomam, ziņo ārvalstu medijs.

Šonedēļ vienā no ASV profesionālajiem medicīnas žurnāliem tika publicēts ziņojums par pacienta ar bromismu [red. – hroniskas saindēšanās ar bromu, ko raksturo niezoši izsitumi, galvas sāpes, auksti locekļi, sirds vājums, miegainība, apātija, smirdoša elpa] ārstēšanu. Šī slimība viņam attīstījās pēc uztura padoma, ko ieteica tērzēšanas robots.

Pacientam iepriekš nebija psihisku traucējumu, taču pirmajās 24 stundās pēc hospitalizācijas viņam bija pastiprināta paranoja, dzirdes traucējumi un halucinācijas. “Viņš ļoti gribēja dzert, taču vienlaikus viņam radās paranoja par piedāvāto ūdeni,” teikts ziņojumā.

Vīrieša stāvoklis pēc ārstēšanas uzlabojās, un ārsti viņu pārcēla uz slimnīcas psihiatrisko nodaļu. Kad pacienta psihiskais stāvoklis stabilizējās, ārstiem izdevās noskaidrot slimības rašanās cēloņus.

Izrādījās, ka vīrietis nolēmis atteikties no galda sāls, jo bija dzirdējis par tā kaitīgumu veselībai. To viņš nolēma aizstāt ar citu sāls veidu – nātrija bromīdu. Viņš to lietoja trīs mēnešus, līdz nonāca psihiatriskajā slimnīcā.

Viņš aizstāja galda sāli ar nātrija bromīdu, ko iegādājās internetā pēc konsultācijas ar ChatGPT, kas viņam atklāja, ka nātrija hlorīdu var aizstāt ar nātrija bromīdu, lai gan, visticamāk, viņš nesaprata, ka tas paredzēts pavisam citam nolūkam, piemēram, tīrīšanai.

Kopumā vīrietis slimnīcā pavadīja trīs nedēļas, līdz bija pietiekami atveseļojies, lai dotos mājās.

