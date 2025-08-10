Daudzviet nedēļa noslēgsies ar kārtīgu… lietu 0
Nedēļa daudzviet noslēgsies ar lietu, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Dienas pirmajā pusē lielākajā valsts daļā debesis būs pārsvarā mākoņainas, tomēr, tuvojoties pēcpusdienai, no rietumiem tās pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs arī saule.
No rīta Latvijas teritoriju no dienvidrietumiem sāks šķērsot nokrišņu zona, daudzviet atnesot lietu, vietām centrālajos un austrumu rajonos arī stipras lietusgāzes un pērkona negaisu.
Dienas sākumā vējš būs lēns, bet līdz ar nokrišņu zonas pārvietošanos tas iegriezīsies no rietumu puses un kļūs nedaudz stiprāks, zem negaisa mākoņiem iespējamas arī krasas vēja brāzmas. Gaiss iesils līdz +19…+24 grādiem.
Rīgā debesis būs mākoņainas, vēlā pēcpusdienā tās skaidrosies un starp mākoņiem izsprauksies arī saules stari. Dominēs lēns vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +20…+22 grādiem.