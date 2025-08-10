Mazāk uzbrukumu, vairāk triku: Krievijas armija maina taktiku frontē 0
Krievijas armija pēdējā laikā sākusi pakāpeniski mainīt taktiku frontē – to vairs nevar raksturot ar masīviem, skaļiem uzbrukumiem, bet gan ar klusāku, viltīgāku un taktiskāku pieeju. TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš skaidro, kā pēdējās nedēļās mainījusies Krievijas taktika.
“Mazāk uzbrukumu, vairāk triku no Krievijas puses – tā maina taktiku frontē,” norāda Slaidiņš, uzsverot, ka jūlija otrajā pusē Ukrainas aizstāvji pamanījuši uzbrukumu intensitātes mazināšanos, lai gan kopējais uzbrukumu skaits joprojām saglabājas augsts.
Slaidiņš skaidro, ka jūlija pirmajās desmit dienās krievi veica vidēji 186 uzbrukumu dienā. Otrajās desmit dienās šis skaitlis samazinājās līdz 178, bet mēneša pēdējās desmit dienās – līdz 171,5. Sākot ar augusta sākumu, vidēji ir 155 uzbrukumi dienā.
Papildus kvantitatīvajām izmaiņām frontē vērojamas arī kvalitatīvas pārmaiņas Krievijas armijas darbībā. Vairs netiek izmantotas lielas karaspēka vienības – to vietā uzbrukumos piedalās mazākas, 2 līdz 3 cilvēku grupas.
“Tāpat krievi biežāk rīkojas slepeni, pavadot stundas vai pat veselas dienas, rāpojot uz Ukrainas bruņoto spēku pozīciju pusi, izmantojot maskēšanos un tādā veidā mēģina pietuvoties,” skaidro NBS majors.
Slaidiņš arī norāda uz vēl vienu būtisku izmaiņu – Krievijas komandieri pievērš īpašu uzmanību mediju uzbrukumiem. Bieži vien uzbrukums tiek īstenots nevis militāra izdevīguma dēļ, bet gan propagandas nolūkos.
Šāda taktika liecina, ka Krievijas militārās darbības tiek cieši savienotas ar informatīvo karu, cenšoties radīt noteiktu iespaidu sabiedrībā gan Krievijā, gan ārpus tās.