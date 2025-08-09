Ikdienā mēdz ēst vienveidīgi? 10 ieradumi, kas nemanāmi iznīcina jūsu zarnu darbību 0
Mēs bieži domājam par sirds, smadzeņu vai muskuļu veselību, taču reti pievēršam uzmanību zarnām – orgānam, kas klusībā vada daudzas svarīgas ķermeņa funkcijas. Veselas zarnas ietekmē ne tikai gremošanu, bet arī imunitāti, garastāvokli un pat smadzeņu darbību. Diemžēl ikdienas ieradumi, kurus uzskatām par nekaitīgiem, var nemanāmi bojāt mūsu zarnu mikrobiomu un ilgtermiņā kaitēt veselībai. Šajā rakstā uzzināsi 10 izplatītus paradumus, kas “nemanāni” ietekmē mūsu zarnu veselību.
Ēst vienu un to pašu
Mūsu zarnās dzīvo miljoniem dažādu baktēriju un citu mikroorganismu — kopā tos sauc par mikrobiomu. Šī mikroskopiskā pasaule ir atslēga ne tikai labai gremošanai, bet arī veselīgam imūnsistēmas darbam un pat garastāvoklim. Lai mikrobioms būtu daudzveidīgs un stiprs, tam nepieciešams plašs dažādu barības vielu klāsts.
Ja katru dienu ēd vienus un tos pašus produktus, mikrobioms kļūst nabadzīgs un neelastīgs. Tā rezultātā atsevišķu baktēriju grupas var pārmērīgi vairoties, radot disbalansu zarnu traktā. Tā var izraisīt vēdera uzpūšanos, kairinātu zarnu sindromu un citus gremošanas traucējumus. Ko darīt? Iekļauj ikdienas uzturā dažādus dārzeņus, augļus, pilngraudu produktus, pākšaugus un sēklas.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.