Dietologs nosauc 3 vasarā īpaši iecienītus produktus, kas traucē notievēt 0
Dietologs ir atklājis trīs vasarā iecienītus produktus, ko daudzi uzskata par veselīgiem, bet patiesībā tie var būt iemesls, kāpēc pieņemies svarā.
Pēc ārsta Frenklina Džozefa teiktā, daudzi cilvēki aiz nezināšanas iekrīt lamatās: “Nav jāatsakās no visa. Svarīgi ir saprast, kā daži pārtikas produkti – pat tie, kurus reklamē kā veselīgus, var nemanāmi sagraut tavus mērķus.”
Lūk, 3 produkti, ko viņš īpaši izceļ!
Smūtiju bļodas
Lai gan smūtiju bļodas ir košas, “Instagram” cienīgas un dekorētas ar augļiem, sēklām un granolu, tās var saturēt vairāk kaloriju, nekā domājat, brīdina ārsts.
Cilvēki aizmirst, ka sablendētos augļos zūd šķiedrvielas, kas parasti palēnina cukura uzsūkšanos. Tad tiek pievienoti saldi papildinājumi, kā medus, riekstu sviests vai granola, un pēkšņi veselīgajās brokastīs ir 600 līdz 800 kaloriju, turklāt pēc stundas jau esi izsalcis.
Ieteikums: izvēlies neblendētus augļus kopā ar olbaltumvielu avotu, piemēram, grieķu jogurtu vai saujiņu riekstu – tas palīdzēs justies paēdušam ilgāk.