Heroīns cauri Latvijai līdz Vācijai, bet mūsu muitas darbinieki neko nemanīja… Deviņām amatpersonām piemēroti disciplinārsodi 1
Valsts ieņēmumu dienests (VID) augusta beigās piemērojis disciplinārsodus septiņiem Nodokļu un muitas policijas darbiniekiem un diviem Muitas pārvaldes darbiniekiem saistībā ar šī gada sākumā garām palaisto rekordlielo heroīna kravu, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”.
Zemākais no disciplinārsodiem ir rājiens, kas piemērots vienam darbiniekam, savukārt pārējiem astoņiem piemērots amatalgas samazinājums 10-20% apmērā uz laiku no trim mēnešiem līdz pusgadam. Algas samazinājums par piektdaļu uz pusgadu ir piemērots vienai personai. Šos sodus var pārsūdzēt Finanšu ministrijā, ziņo “de facto”.
VID ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe sodīto vārdus neatklāj, taču, pēc raidījuma “de facto” rīcībā esošās informācijas, starp tiem ir Nodokļu un muitas policijas pārvaldes vadība – Aigars Prusaks un viņa vietnieki – Nauris Melderis un Arturs Kovaļenko.
Komentējot piemērotos disciplinārsodus, VID ģenerāldirektore “de facto” norāda, ka šīs deviņas disciplinārlietas bija pret konkrētām amatpersonām, kuras bija iesaistītas vai kurām bija jābūt iesaistītām risku informācijas apstrādē. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB), kura pārstāvis arī piedalījās disciplinārlietu izmeklēšanā, nav secinājis, ka VID darbinieku rīcībā būtu saskatāmas tādu iespējamu noziegumu pazīmes, kuru izmeklēšana būtu KNAB kompetencē, un dienestā nav uzsāktu pārbaudes lietu vai kriminālprocesu saistībā ar šo.
Tikmēr valdība aizvadītajā nedēļā atbalstīja rīkojumu par Nodokļu un muitas policijas izveidi ar 1.janvāri. Tas ir viens no formālajiem soļiem, lai to atdalītu no VID un pārceltu kā atsevišķu iestādi finanšu ministra pārraudzībā. Finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) vēl nav gatavs nosaukt, kura ministrijas amatpersona strādās ar šo dienestu pēc 1.janvāra, ziņo “de facto”.
Ja sākotnēji bija iecere teju automātiski jaunā dienesta vadītāja amatā pārapstiprināt Prusaku, tad līdz ar dienesta izmeklēšanas beigām lēmumu atcēla un vienojās, ka rīkos amata konkursu. VID Reformas uzraudzības padome pavasarī izteica vēlmi šo jautājumu atrisināt pēc iespējas ātrāk, bet Valsts kancelejai Finanšu ministrija (FM) lūgumu organizēt konkursu nosūtīja tikai šonedēļ – kad stājās spēkā pieminētais Ministru kabineta rīkojums. Gadījumā, ja konkurss uz Nodokļu un muitas policijas vadītāja amatu vēl nebūs noslēdzies ar rezultātu līdz 1.janvārim, tad izvēle, ko iecelt par iestādes pagaidu vadītāju, būs FM ziņā, klāsta “de facto”.
Kā atzīmē “de facto”, ne rīkojumā, ne anotācijā vairs neparādās iepriekš piesauktais scenārijs, ka izmeklēšanas iestāde ar laiku varētu būt Iekšlietu ministrijas (IeM) pārraudzībā, bet Ašeradens to sola risināt kaut kad vēlāk. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) ar preses padomnieces starpniecību raidījumam “de facto” apliecināja, ka politiski ir gatavs Nodokļu un muitas policiju iekļaut IeM sistēmā.
Jau vēstīts, ka pēc dienesta pārbaudes saistībā ar Latvijā garām palaisto heroīna lielo kravu sāktas disciplinārlietas pret vairākām amatpersonām – pret divām muitas amatpersonām par nekvalitatīvu amata pienākumu veikšanu, kā arī septiņām Nodokļu un muitas policijas pārvaldes amatpersonām par bezdarbību.
Savukārt Latvijas Televīzijas raidījums “de facto” ziņoja, ka Prusaks varētu būt viena no amatpersonām, pret kuru sākta disciplinārlieta.
Raidījums arī ziņoja, ka februāra sākumā Vācijā tika aizturēta rekordliela heroīna krava 450 kilogramu apmērā, kas ienāca ostā ar prāmi no Liepājas. Par iespējamo kravu ziņojušas Nīderlandes un Beļģijas iestādes, un informāciju par kravu bija saņēmusi arī Latvijas muita, bet kravu aizturēja tikai Vācijā.
“de facto” arī izpētīja, ka automašīna varētu būt iebraukusi no Igaunijas un šķērsojusi visu Latviju līdz pat Liepājai.