Pēc jebkad vēsturē siltākā 10. decembra kāda būs nākamā diena? Laika prognoze ceturtdienai 0

LETA
14:47, 10. decembris 2025
Naktī uz ceturtdienu Latvijā mitēsies nokrišņi un gaisa temperatūra saglabāsies decembrim neraksturīgi augsta, prognozē sinoptiķi.

Nakts sākumā valsts austrumos vēl gaidāms lietus un migla. Pūtīs mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, piekrastē ar brāzmām līdz 15 metriem sekundē.

No rīta un dienā brīžiem līs, vējš mēreni pūtīs no rietumiem, dienvidrietumiem, Kurzemē gaidāmas brāzmas 12-17 metri sekundē.

Gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā būs +5..+9 grādi.

Rīgā ceturtdiena būs pārsvarā mākoņaina, dienā brīžiem gaidāms lietus. Pūtīs mērens dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra +7..+9 grādi.

Trešdiena Latvijā kļuvusi par siltāko 10. decembri novērojumu vēsturē

Trešdien līdz plkst. 13 augstākā gaisa temperatūra valstī bija +9,3 grādi Pāvilostā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.

Iepriekšējā augstākā temperatūra, kas valstī novērota 10. decembrī, bija +8,9 grādi 1964. gadā Kolkā.

Siltuma rekords pārspēts ne tikai Pāvilostā, bet arī Liepājā, Rucavā un Ventspilī.

Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajās stundās arī citās novērojumu stacijās tiks labots 10. decembra maksimālās gaisa temperatūras rekords, bet naktī gaidāmi jauni 11. decembra rekordi.

Jau ziņots, ka maksimālā gaisa temperatūra otrdien bija no +6,2 grādiem Dagdā līdz +9,4 grādiem Bauskā. Septiņās novērojumu stacijās tika pārspēts 9. decembra siltuma rekords.

