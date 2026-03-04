Jau sācies meteoroloģiskais pavasaris! Gaiss var iesilt līdz pat +15 grādiem pavisam netālā nākotnē 4
27. februārī Latvijā sākās meteoroloģiskais pavasaris, un sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā būs pārsvarā saulains laiks, vien vietām debesis palaikam aizsegs mākoņi.
Nokrišņi nav gaidāmi. Nedaudz pastiprināsies rietumu, ziemeļrietumu vējš – tā ātrums brāzmās pēcpusdienā un vakarā sasniegs 9-14 metrus sekundē.
Maksimālā gaisa temperatūra būs no +2..+3 grādiem pretvēja krastā līdz +7..+8 grādiem Rīgas līča Kurzemes piekrastē, kā arī Jūrmalā un Rīgā.
Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena, pūtīs mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +7 grādiem.
Eiropas lielākajā daļā laikapstākļus nosaka augsta spiediena apgabals, Skandināvijas ziemeļos atrodas ciklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1012 hektopaskāliem Alūksnes novadā līdz 1019 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā.
Sācies meteoroloģiskais pavasaris
Meteoroloģiskais pavasaris iestājas, ja piecas dienas pēc kārtas diennakts vidējā gaisa temperatūra ir augstāka par nulli, un tā sākums ir pirmā no šīm dienām.
Saskaņā ar LVĢMC datiem diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī kopumā ir pozitīva kopš 27. februāra, turklāt februāra pēdējā dienā un marta pirmajā dienā tā pakāpās līdz nepilniem četriem grādiem. Maksimālā gaisa temperatūra bija +11,8 grādi 1. martā Rēzeknē.
Pagājušajā gadā meteoroloģiskais pavasaris iestājās 22. februārī Kurzemes piekrastē un 25. februārī valsts lielākajā daļā, bet jau 17. aprīlī Daugavpilī un Rēzeknē sākās meteoroloģiskā vasara.
Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajās dienās laiks būs pārsvarā sauss un bieži spīdēs saule. Naktīs gaisa temperatūra pārsvarā pazemināsies līdz +1..-5 grādiem, bet siltākais laiks – līdz pat +15 grādiem pēcpusdienā – iespējams nākamnedēļ.
Atbilstoši LVĢMC datiem daudzviet Kurzemē un Vidzemes rietumos sniegs jau ir nokusis, biezākā sniega sega saglabājas Sēlijā un Latgalē, Dagdā aizvien ir 40 centimetri sniega.
Sagaidāms, ka marta vidū vienlaidu sniega sega būs palikusi vairs tikai vietām Latgalē.