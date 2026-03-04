Ilustratīvs foto.
Ilustratīvs foto.
Foto. pexels.com

Vairākas Eiropas valstis sāk pirmos lidojumus savu pilsoņu evakuācijai no Tuvajiem Austrumiem 9

LA.LV
7:38, 4. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Vairākas Eiropas valstis ir sākušas organizēt pirmos lidojumus savu pilsoņu evakuācijai no Tuvajiem Austrumiem, saasinoties karam šajā reģionā.

Eskalācija Tuvajos Austrumos sasniegusi jaunu līmeni: Irāna izteikusi oficiālu brīdinājumu Eiropas valstīm 2
Mēness pamet Zemi? Šobrīd debesu jumā notiek neatgriezeniskas lietas, tās ietekmēs visu 2
Kokteilis
Vai kāds ir teicis, ka tev ir “veca dvēsele”? Iespējams, atbilde slēpjas tavā dzimšanas datumā
Lasīt citas ziņas

Spānijas ārlietu ministrs Hosē Manuels Albaress otrdien paziņoja, ka 175 Spānijas pilsoņi ir iekāpuši plānotā reisā no Abū Dabi un dodas uz Madridi.

Repatriācijas operācijas tiek veiktas pēc tam, kad ASV un Izraēla sestdien sāka bombardēt Irānu, kas uz to atbildēja ar uzbrukumiem Izraēlai un Persijas līča valstīm. Komerciālā aviācija lielā daļā reģiona ir apturēta šī kara dēļ.

CITI ŠOBRĪD LASA
Gatavojas Latvijas valstspiederīgo repatriācijai no AAE – prioritāte tiks dota divām grupām, tostarp ģimenēm ar bērniem
VIDEO. Satraucošs skats Jelgavā: glābti divi mazi pārgalvji, kas pašu spēkiem netiek nost no ledus
“Latvijas Pasts” aptur sūtījumu piegādes uz vairākām valstīm – izmaiņas stājas spēkā jau šodien

Saskaņā ar Madrides varas iestāžu aplēsēm pašlaik konflikta reģionā atrodas aptuveni 30 000 Spānijas pilsoņu.

Tiek plānoti jauni reisi, lai paātrinātu Spānijas pilsoņu aizbraukšanu, sevišķi no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, kur dzīvo apmēram 13 000 Spānijas pilsoņu, sacīja Albaress.

Viņš sacīja, ka “visgrūtākā situācija” ir ar Irānu, kur vēl atrodas vairāk nekā 150 Spānijas pilsoņu.

Lielbritānijas ārlietu ministre Iveta Kūpere parlamentā paziņoja, ka britu valdība organizē čārterreisu no Omānas galvaspilsētas Maskatas tuvāko dienu laikā. Līdz otrdienas rītam Ārlietu ministrijā bija reģistrējušies 130 000 Lielbritānijas pilsoņu Tuvajos Austrumos.

Polijas premjerministrs Donalds Tusks sacīja, ka arī viņa valsts gatavo operāciju Polijas pilsoņu evakuācijai no šī reģiona. Viņš devis norādījumus atcelt valdības lidmašīnu reisus, lai tās būtu gatavas evakuācijai, ja radīsies tāda iespēja.

Tusks sacīja, ka pašlaik Apvienotajos Arābu Emirātos atrodas 14 000 Polijas pilsoņu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Eskalācija Tuvajos Austrumos sasniegusi jaunu līmeni: Irāna izteikusi oficiālu brīdinājumu Eiropas valstīm
Ķīna caur slepeniem kanāliem sākusi izdarīt spiedienu uz Irānu: zināms, ko tā sola pretī
“Ja viņi to izdarīs..” Tramps atstājis bīstamus norādījumus, ko darīt, ja Irāna mēģinās viņu nogalināt
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.