Foto: Scanpix/IMAGO/Junaid Bhat/LETA

Reģionā spriedze pieaug: pēc Irānas augstākā vadoņa nāves Persijas līča valstīs dārd jauni sprādzieni 4

LETA
8:59, 1. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Pēc Irānas teokrātiskā režīma augstākā vadoņa ajatollas Ali Hamenei nāves ASV un Izraēlas triecienos Persijas līča arābu valstīs svētdien atkal dzirdami sprādzieni.

Drosmīgais Čehijas ministrs “atvēsina” Lavrovu ANO tribīnēs, pasakot viņam sejā to, ko citi neuzdrīkstas
Kokteilis
FOTO. Mākslīgais intelekts nosauc 10 pasaules pievilcīgākos vīriešus. Starp tiem – pretrunīgi vērtēts Latvijas politiķis
“Domāju – varbūt iet mājās un skatīties TV?” Sieviete, apmeklējot “Zelta mikrofona” ceremoniju, piedzīvo nepatīkamu pārsteigumu
Lasīt citas ziņas

Aculiecinieki no Kataras galvaspilsētas Dohas ziņo, ka sestdienas rītā dzirdējuši vairākus sprādzienus, bet Kataras televīzijas kanāls “Al-Jazeera” vēsta par 11 eksplozijām.

Par sprādzieniem saņemtas ziņas arī no Bahreinas galvaspilsētas Manāmas, kur aculiecinieki dzirdējuši vismaz četras eksplozijas. Sociālās saziņas vietnēs izplatīti fotoattēli, kuros it kā redzama kāda Manāmas viesnīca, kam trāpījuši Irānas raidītie šāviņi.

CITI ŠOBRĪD LASA
Analītiķi brīdina: Uzbrukumi Irānai var izraisīt globālu degvielas cenu “eksploziju”
No šodienas var iesniegt gada ienākumu deklarācijas, taču VID EDS kā paralizēta jau pirmajās minūtēs
VIDEO. Viņām nav, kur paslēpties! Internets raizējas par žirafēm negaisā, taču eksperti mierina

Kā ziņots, Izraēla un ASV sestdien veica triecienus Irānai, un raķešu uzbrukumos cietusi gan galvaspilsēta Teherāna, gan citas pilsētas. Cita starpā sagrauta Hamenei Teherānas rezidence.

Irāna veica prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Bahreinā un citās Persijas līča valstīs, tostarp AAE, Kuveitā un Saūda Arābijā.

Izraēlas un ASV triecienos Irānā vismaz 201 cilvēks nogalināts, bet 747 ievainoti, sestdienas vakarā pavēstīja Irānas Sarkanais Pusmēness.

Kā zināms, Irānas augstais līderis ajatolla Ali Hamenei ir miris, platformā “Truth Social” sestdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps. “Hamenei, viens no visļaunākajiem cilvēkiem vēsturē, ir miris,” pauda Tramps.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Analītiķi brīdina: Uzbrukumi Irānai var izraisīt globālu degvielas cenu “eksploziju”
Kāpēc ASV un Izraēla uzbrūk Irānai? Kas līdz šim ir zināms par šo konfliktu?
VIDEO. Irāna veikusi vairākus prettriecienus ASV armijai AAE, Bahreinā, Katarā un Kuveitā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.