Reģionā spriedze pieaug: pēc Irānas augstākā vadoņa nāves Persijas līča valstīs dārd jauni sprādzieni 4
Pēc Irānas teokrātiskā režīma augstākā vadoņa ajatollas Ali Hamenei nāves ASV un Izraēlas triecienos Persijas līča arābu valstīs svētdien atkal dzirdami sprādzieni.
Aculiecinieki no Kataras galvaspilsētas Dohas ziņo, ka sestdienas rītā dzirdējuši vairākus sprādzienus, bet Kataras televīzijas kanāls “Al-Jazeera” vēsta par 11 eksplozijām.
Par sprādzieniem saņemtas ziņas arī no Bahreinas galvaspilsētas Manāmas, kur aculiecinieki dzirdējuši vismaz četras eksplozijas. Sociālās saziņas vietnēs izplatīti fotoattēli, kuros it kā redzama kāda Manāmas viesnīca, kam trāpījuši Irānas raidītie šāviņi.
Kā ziņots, Izraēla un ASV sestdien veica triecienus Irānai, un raķešu uzbrukumos cietusi gan galvaspilsēta Teherāna, gan citas pilsētas. Cita starpā sagrauta Hamenei Teherānas rezidence.
Irāna veica prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Bahreinā un citās Persijas līča valstīs, tostarp AAE, Kuveitā un Saūda Arābijā.
Izraēlas un ASV triecienos Irānā vismaz 201 cilvēks nogalināts, bet 747 ievainoti, sestdienas vakarā pavēstīja Irānas Sarkanais Pusmēness.
Kā zināms, Irānas augstais līderis ajatolla Ali Hamenei ir miris, platformā “Truth Social” sestdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps. “Hamenei, viens no visļaunākajiem cilvēkiem vēsturē, ir miris,” pauda Tramps.