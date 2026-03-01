Rīgas ielas ziemā. 2026

Pavasaris lēniem soļiem tuvojas: svētdien sniegs turpinās kust 0

LETA
9:20, 1. marts 2026
Ziņas Dabā

Pelēkā svētdienā turpināsies sniega kušana, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Drosmīgais Čehijas ministrs “atvēsina” Lavrovu ANO tribīnēs, pasakot viņam sejā to, ko citi neuzdrīkstas
Kokteilis
FOTO. Mākslīgais intelekts nosauc 10 pasaules pievilcīgākos vīriešus. Starp tiem – pretrunīgi vērtēts Latvijas politiķis
“Domāju – varbūt iet mājās un skatīties TV?” Sieviete, apmeklējot “Zelta mikrofona” ceremoniju, piedzīvo nepatīkamu pārsteigumu
Lasīt citas ziņas

Diena būs lielākoties mākoņaina, vien brīžiem valsts rietumos starp mākoņiem izsprauksies kāds saules stars. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu, dienvidu vējš, un arī dienas laikā dažviet saglabāsies migla, dūmaka. Maksimālā gaisa temperatūra gaidāma +3…+6 grādu robežās.

Galvaspilsētā gaidāms lielākoties mākoņains laiks un no dienas vidus brīžiem līs. Dienas pirmajā pusē saglabāsies migla, dūmaka. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +3…+5 grādi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Vai dzīvniekiem ir orgasms? Evolūcija devusi baudu ne tikai cilvēkiem – lūk, kas vēl to izjūt
VIDEO. “Nakts vandālis pieķerts!” Restorānu “Pavāru Māja” apciemo negaidīts ciemiņš
FOTO, VIDEO. Brīdinājums: jau pēc pāris dienām sāksies pavasara pali, kas visdrīzāk eskalēsies plūdos
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.