Hosams Abu Meri par atalgojumu ministrijā: Puse no maniem “darbiniekiem” strādā bez maksas! 0

8:42, 30. janvāris 2026
Sabiedrībā mēļo, ka veselības ministra Hosama Abu Meri (JV) birojā ir 20 padomnieki. TV24 raidījumā “Dienas personība” viņš atklāj – tā ir vai nav.

Ministrs saka, ka tā nav taisnība. Viņam birojā esot deviņi darbinieki, ar kuriem viņš strādā ikdienā. Šie darbinieki strādā 4,9 lielā slodzē. “Nauda pieciem cilvēkiem ir sadalīta deviņiem cilvēkiem,” stāsta Abu Meri. Šie cilvēki nepilnā pusslodzes darbā strādā katrs ar dažādiem jautājumiem.

Savukārt pārējie strādā par velti, atklāj ministrs, viņi veidojot konsultatīvo padomi un strādājot bez atalgojuma. Šie cilvēki ir, lai saprastu, kas notiek sabiedrībā.

TV24
Veselības ministrs: Latvijā medikamentu cenas ir samazinātas, neesam dārgākie Eiropā
