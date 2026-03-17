Beidz vilkt garumā! 7 lietas, no kā jāatbrīvojas martā, lai pavasaris beidzot pa īstam sāktos
Marts ir kā tilts starp ziemas mieru un pavasara enerģiju – dienas kļūst garākas, saules stari silda arvien biežāk, un pat gaisa pieskāriens liek sirdij sisties nedaudz ātrāk. Šis ir brīdis, kad daba mostas, bet arī mums pašiem vajag mazliet restartu, vai ne tā?
Pavasara tīrīšana nav tikai par skapjiem un balkoniem. Pavasara tīrīšana ir iespēja atbrīvoties no visa liekā – fiziski, emocionāli un mentāli. Tā ir kā elpa svaiga gaisa pēc garas ziemas. Dažreiz vajag iztīrīt arī galvu, savus viedtālruņus un ikdienas paradumus.
Tāpēc šajā martā mēs iedrošinām – atbrīvojies no lietām, kuras nevis ceļ uz augšu, bet velk uz leju! Lai vietā nāktu vieglums, prieks un jauns sākums.
Lūk, 7 lietas, kuras martā ir vērts palaist vaļā!
1. Drēbes, kuras “kādreiz vēl uzvilkšu”
Ja tās skapī dzīvo jau trīs sezonas un vēl joprojām gaida savu lielo iznācienu, ir laiks pateikt paldies un atvadīties. Realitātē mēs valkājam tikai nelielu daļu no garderobes.
2. Lietotnes, kuras tikai aizņem vietu telefonā
Atver telefonu un paskaties – cik aplikāciju tu neesi izmantojis pēdējo mēnešu laikā? Dzēs bez žēlastības. Mazāk ikonu – vairāk mierīgas galvas.
3. Negulēšanas ieradums
Ziemā bieži dzīvojam “lāča režīmā”, bet pavasarī ķermenim vajag jaunu ritmu. Varbūt marts ir īstais brīdis, lai sāktu iet gulēt pusstundu agrāk?
4. Sīkie “varbūt kādreiz noderēs” krājumi
Veci žurnāli, neskaitāmi vadi, kas sapiņķerējušies vienā mučkulī, trauki, puslietota kosmētika, kas stāv un krāj putekļus. Ja gada laikā neesi lietojis, visticamāk, arī nelietosi!
5. Nepatīkamas pienākumu “astes”
Tas viens e-pasts, tas zvans, tas pieraksts pie ārsta. Jo ilgāk velkam garumā, jo lielāks mentālais troksnis rodas mūsu prātos. Marts ir labs mēnesis pabeigt iesākto.
6. Izpatikšanas režīms
Ne visiem viss vienmēr patiks, un tas ir normāli. Pavasaris ir labs laiks, lai trenētu veselīgu “nē”. Tev nav visiem jāizpatīk!
7. Smagās ziemas domas
Ziema mēdz atstāt mazliet pelēkuma galvā. Atver logu, izej pastaigā, pamēģini kaut ko jaunu. Pavasaris sākas ne tikai ārā, bet arī mūsos iekšā.