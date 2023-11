APTAUJA: Vai sabiedrībai jāsamierinās ar vardarbības pieaugumu skolēnu un jauniešu vidū? Ieteikt







Vai šajos skarbajos laikos ir jāsamierinās ar vardarbību skolēnu vidū skolās? Šādu jautājumu TV24 uzdeva Rīgas ielās sastaptiem cilvēkiem. Lūk, viedokļi.

“Absolūti nē. Tas savā ziņā kaut kā ir pieņemts un neviens neko nedara – gan skolotāji, gan paši jaunieši savā starpā. Domāju, ka daudzi būtu pārsteigti, cik patiesībā ļoti daudz cilvēku ir traumēti no dažādām skolas problēmām. Tas ir kaut kas tāds, ko noteikti vajadzētu pārrunāt skolās, ka ir gan fiziska, gan mentāla vardarbība.”

“Tas ir traki. Tam ir jāpievērš uzmanība, es gan nezinu, kā, bet tas ir kaut kas ļoti svarīgs, un ar to tiešām būtu jācenšas tikt galā.”

“Tas, kas tagad notiek, mani ļoti apbēdina. Manu paziņu lokā arī, kas notiek, tas ir diezgan, diezgan bēdīgi šobrīd.

Tiesa, arī vecākus vajadzētu izglītot. Ir jāsāk no apakšas, tas varētu būt valdības lēmums, kas noteiktu tādu regulu, piemēram, no jau no bērna kājas mācīt un stāstīt, un izglītot, un nepagurstoši stāstīt.”

“Diemžēl skolās tas visu laiku ir bijis. Arī manā vecumā tas ir bijis, dažādi uz to ir skatījušies un mēģinājuši ar to tikt galā. Diemžēl tas pats notiek arī tagad. Bērni paši mēģina ar to tikt galā. Jūs domājat, ka pieaugušie gluži katru brīdi var nostāvēt viņiem klāt? Nē, nevar. Un līdz ar to bērni nezina, ko teikt pieaugušajiem un ko neteikt – bērni mulst no tā visa.”

