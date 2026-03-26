Smart-ID vecuma pārbaude var radīt nopietnus riskus. Advokāts par jauno kārtību "Rimi" veikalos
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka nu “Rimi” veikalos iespējams vecumu apstiprināt bez darbinieka palīdzības. Tas ir ērtāks un ātrāks risinājums, bet vai tas ir arī drošāks?
Par to sociālo mediju platformā “Facebook” raksta zvērināts advokāts Lauris Klagišs.
Vai Smart-ID izmantošana vecuma pārbaudei “Rimi” veikalos ir juridiski droša?
“Mazumtirdzniecības nozare nepārtraukti meklē jaunus risinājumus, lai padarītu iepirkšanās procesu ātrāku un ērtāku. Nesenais paziņojums par Smart-ID ieviešanu pašapkalpošanās kasēs, lai pārbaudītu pircēju vecumu, iegādājoties preces ar vecuma ierobežojumu, ir solis pretī modernizācijai.
Mūsu birojs ir apkopojis galvenos juridiskos un privātuma riskus, kas izriet no šādas prakses, analizējot to gan Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR), gan nacionālo normatīvo aktu kontekstā.
Viens no VDAR pamatprincipiem ir datu minimizēšana (Regulas 5. panta 1. punkta c) apakšpunkts). Tas nosaka, ka personas datiem jābūt adekvātiem un ierobežotiem tikai tādā apmērā, kas nepieciešams konkrētā apstrādes nolūka sasniegšanai.
Lai pārliecinātos, ka persona ir tiesīga iegādāties, piemēram, enerģijas dzērienu vai alkoholu, tirgotājam nepieciešams noskaidrot tikai vienu faktu – vai klients ir sasniedzis attiecīgi 18 gadu vecumu. Autentificējoties ar Smart-ID, tirgotāja sistēmai (kaut vai īslaicīgi) tiek nodots personas vārds, uzvārds un personas kods.
Tas rada netiešas profilēšanas risku, jo trešā puse teorētiski var fiksēt laiku un vietu, kur persona veikusi vecuma verifikāciju preču iegādei.
Latvijas normatīvais regulējums, kas attiecas uz preču ar vecuma ierobežojumu tirdzniecību, ir rakstīts ar mērķi novērst fizisku preču nodošanu nepilngadīgām personām.
Personu apliecinošu dokumentu likums par šādiem dokumentiem atzīst tikai pasi un personas apliecību (eID karti). Smart-ID ir elektroniskās identifikācijas rīks, nevis personu apliecinošs dokuments tā fiziskajā izpratnē, līdz ar to strikta likuma prasība netiek pilnībā izpildīta.
Tiesiskais regulējums iet roku rokā ar sabiedrības drošību. Šādas sistēmas ieviešana rada praktiskus un kiberdrošības riskus, kuriem var būt juridiskas sekas. Visbūtiskākais risks ir nepilngadīgo spēja iegādāties aizliegtās preces, vienkārši izmantojot vecāku vai pilngadīgu draugu viedtālruņus.
Ikdienišķa augstākās drošības rīku (kas pielīdzināmi kvalificētam elektroniskajam parakstam) izmantošana vienkāršiem pirkumiem degradē izpratni par digitālo drošību. Tas var veicināt sabiedrības ievainojamību pret pikšķerēšanas uzbrukumiem un identitātes zādzībām.
Lai gan inovācijas un klientu ērtību uzlabošana ir apsveicama, pāreja uz elektroniskiem vecuma pārbaudes risinājumiem fiziskajā vidē prasa rūpīgu juridisko analīzi un, visdrīzāk, atbilstošus grozījumus nacionālajos normatīvajos aktos.
Līdz tam brīdim tirgotāji, kuri ievieš šādas sistēmas, uzņemas ievērojamus atbilstības riskus gan datu aizsardzības jomā, gan attiecībā uz akcīzes preču tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem.”