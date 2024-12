Iesaka uztura speciāliste: padomi, kā svētkos izvairīties no pārēšanās un smaguma sajūtas vēderā Megija Kokoreviča

Svētku laiks jau klauvē pie logiem un durvīm, tas daudziem būs piepildīts ar ciemiņiem un bagātīgi klātiem galdiem. Tradicionālie svētku ēdieni, deserti un dzērieni ir neatņemama svētku sastāvdaļa, tomēr bieži vien svētku svinētājiem sanāk pārēsties. Lai svētki būtu ne tikai garšu baudījums, bet arī patīkama un harmoniska pieredze, ir vērts apzināti pievērsties ēšanas paradumiem un pieņemt dažus vienkāršus, bet efektīvus ieteikumus, ko sagatavojusi Anita Baumane, sertificēta uztura speciāliste “Veselības centru apvienībā” un sertificēta sporta speciāliste Siguldas Sporta centrā.

Kādi ir jūsu ieteikumi, lai izvairītos no pārēšanās svētku laikā?

Svētki ir tā reize, kad mums nevajag atteikties no štovētiem kāpostiem, pīrādziņiem, karbonādēm un citiem svētku ēdieniem. Protams, varam baudīt arī tradicionālās piparkūkas. Viens no ieteikumiem, kas ir ļoti svarīgs, lai izvairītos no pārēšanās, ir brokastis svētku rītā. Tāpat vajadzētu kaut ko apēst arī pusdienās. Ieteicams īpaši padomāt, lai šis ēdiens būtu bagāts ar olbaltumvielām – tā var būt gan gaļa, gan olas, gan biezpiens, gan zivs. Tikpat labi tas var būt piena proteīnu kokteilis, ko izdzert pirms sēšanās pie svētku galda. Ja cilvēks apsēžas pie galda ar tukšu kuņģi, tad rodas vilka apetīte un sanāk apēst daudz par daudz. Starp maltītēm iesaku padzerties ūdeni. Ja tiek lietots alkohols, tad arī starp, piemēram, vīna glāzēm, ieteicams izdzert pa glāzei ūdens.

Vai ir kādas īpašas stratēģijas, kā kontrolēt porciju lielumu svētku maltītēs?

Viens no viltībām, lai apēstu mazāk, ir klāt svētku galdu ar mazākiem traukiem, izvēlēties šķīvjus ar mazāku diametru, jo uz mazākiem traukiem mēs uzliekam daudz mazāk ēdiena, līdz ar to varam pagaršot arī vairākas citas svētku maltītes. Ja uzliekam uz standarta izmēra šķīvja karbonādi, štovētus kāpostus, kartupeļus, sanāk apēst lielākas porcijas. Tad vēl gribam pagaršot citus ēdienus, un notiek pārēšanās. Vēl viens ieteikums, ko var ņemt vērā pēc nepieciešamības, – iedzert gremošanas fermentus pirms sēšanās pie galda.

Kādi ēdieni vai sastāvdaļas būtu jāierobežo, lai mazinātu pārēšanās un smaguma sajūtu vēderā?

Nav īpaši ēdieni vai sastāvdaļas, kas var mazināt pārēšanās vai smaguma sajūtu vēderā. Vienalga, vai tie būs kartupeļi ar karbonādi vai kaut kas cits, ja mēs par daudz apēdīsim, tad tāpat būs šī sajūta. Neatkarīgi no tā, kāds ēdiens, galvenais ēst mazos daudzumos, ēst lēnām, protams, neaizmirstot arī par kustībām. Tad nebūs ne pārēšanās, ne smaguma sajūtas.

Kādas tehnikas var palīdzēt pārvarēt stresa vai garlaicības izraisītu vēlmi našķoties?

Ieteiktu vairāk padomāt par aktivitātēm. Piemēram, saņemot dāvanas pie eglītes, ne tikai noskaitīt pantiņu, bet arī veikt kādas rotaļīgas kustības vai kādu fizisku aktivitāti.

Vai labs miegs un atpūta var ietekmēt ēšanas paradumus svētku laikā?

Protams, ka labs miegs palīdzēs. Otrkārt, ir vērtīgi atcerēties par kustībām svētku dienās – aiziet pastaigāties, doties lēnā skrējienā, apmeklēt sporta zāli. Tas uzlabos arī garastāvokli.

Kas vēl jāņem vērā?

Jāņem vērā, ka katrs dzēriens un ēdiens satur savu kaloriju daudzumu:

viena vīna glāze – 150 kaloriju;

kūkas gabals – 300 kaloriju;

kartupeļi ar sautētiem kāpostiem un cūkas cepeti – 400 kaloriju;

speķa pīrādziņš – 150 kaloriju.

Kopā tās ir jau apmēram 1000 kalorijas. Un pieskaitām vēl pāris vīna glāžu un pīrādziņu…

Ko darīt, ja pārēšanās notiek?

Izvairieties no vainas apziņas. Tā vietā, lai pārdzīvotu, koncentrējieties uz atgriešanos pie ierastajiem veselīgas ēšanas paradumiem un fiziskām aktivitātēm!

Baudām svētkus, priekus un ēdienus saprātīgos daudzumos!