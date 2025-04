Igors Rajevs: “Putins ir atskaņojis savas prasības, un piespiest viņu aizmirst par šīm prasībām būs ļoti grūti” Ieteikt







Kas ukraiņiem šobrīd būtu jādara? “Par Ukrainas armiju šobrīd ir vairākas nezināmas lietas,” tā savu atbildi iesāka teikt NBS rezerves pulkvedis un 14.Saeimas deputāts Igors Rajevs (frakcijām nepiederošs) TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu”, diskutējot par aktualitātēm kara frontē Ukrainā, kur jau trešo gadu turpinās kaujas pret agresorvalsti Krieviju.

“Ar 1.janvāri visi portāli izbeidza rādīt Ukrainas armijas vienību atrašanās vietas. Tad to respektēsim un nerunāsim par to, kur un kādas vienības atrodas. Bet tad mums ir sarežģījumi saprast, kur tagad ukraiņiem ir spēku koncentrācija. Un šobrīd ir ļoti grūti saprast, kādas tagad ir Ukrainas armijas rezerves, ko viņi papildus tām, kas ir frontē, varētu izmantot, lai dotos veikt kādas aktīvākas darbības. Ja mēs pieņemam, ka to spēku nav īpaši daudz, tad visaktīvākā un labākā darbība ir tā, ko viņi dara Toreckā un uz dienvidiem no Pokrovskas. Tie ir mazie, koncentrētie pretuzbrukumi ar ierobežotiem uzdevumiem, kur jūs principā plānojat apturēt pretinieka virzību uz priekšu vai būtiski to kavēt,” komentēja Rajevs.

Pie Pokrovskas redzams, ka ukraiņi mēģina organizēt Krievijas armijas aplenkumu. “Laikam šobrīd vairāk par to arī neko vairs nevarēs izdarīt,” pieļauj NBS rezerves pulkvedis. Savukārt runājot par mobilizāciju Ukrainas armijā, Rajevs norādīja, ka “vairs neredzam spiedienu no Amerikas puses”. No dienas kārtības pazudis jautājums par jauniesaucamo vecuma slieksni.

“Iespējams, tas ir saistīts ar to, ka amerikāņi pilnībā ir safokusējušies uz miera sarunām – uz pamieru un uguns pārtraukšanas panākšanu kā primāro uzdevumu. Un kā es jau sākumā teicu, amerikāņi teica, ka viņiem tās sarunas virzās uz priekšu diezgan pozitīvi un raiti. Teorētiski jāsaka, ka tā arī ir – karagūstekņu apmaiņas notiek pietiekoši aktīvi un lielā skaitā. Vienošanās ir par neuzbrukšanu “uz jūras”, par neuzbrukšanu infrastruktūras un enerģētikas objektiem. Nu jāskatās, kā tās tiks izpildītas? Tas ir tas lielais jautājums. Bet teorētiski redzam, ka tā virzība uz priekšu notiek. Domāju, ka tie cilvēki, kas iesaistīti sarunās, ir pārāk optimistiski par šiem panākumiem, jo, kā jau teicu, Putins ir atskaņojis savas prasības, un piespiest viņu aizmirst par šīm prasībām būs ļoti grūti,” atzina Rajevs TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu”, atbildot uz raidījuma vadītāja jautājumu, ko ukraiņiem šobrīd būtu jādara.

