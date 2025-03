Donalds Tramps un Volodimirs Zelenskis Foto. Scanpix/NICHOLAS KAMM and Handout / various sources / AFP) / XGTY / RESTRICTED TO EDITORIAL USE – MANDATORY CREDIT “AFP PHOTO / Ukrainian Presidential Press Service”

Tramps: “Ja Zelenskis neparakstīs šo vienošanos, viņam būs lielas problēmas” Ieteikt







ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis saskarsies ar “lielām problēmām”, ja viņš nevēlēsies parakstīt vienošanos par retzemju minerālu tiesībām, vēsta Reuters.

“Viņš mēģina izstāties no vienošanās par retzemju minerāliem, un, ja viņš to izdarīs, viņam būs lielas problēmas. Viņš vēlas, lai Ukraina kļūst par NATO dalībvalsti, bet Ukraina nekad nekļūs par NATO dalībvalsti Viņš to saprot,” sacīja Tramps.

Jau iepriekš vēstījām, ka jaunā ASV piedāvātā vienošanās par retzemju minerālu ieguvi Ukrainā paredz gandrīz pilnīgu ASV kontroli pār Ukrainas minerālu atradnēm bez drošības garantijām. Turklāt šajā līgumā nav minēti finansiāli izdevumi Ukrainai.

Zelenskis apstiprinājis, ka Ukraina saņēmusi dokumentu, un ASV sagaida ātru šī līguma parakstīšanu.