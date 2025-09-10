Ukrainas karavīrs Pokrovskas sektorā, 2025.gada februārī.
Incidenti ar Krievijas droniem ES teritorijā var atkārtoties; sabiedrība laikus tiks apziņota tikai atsevišķos gadījumos 23

16:54, 10. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Informāciju par dronu ielidojumu Polijā Latvijas Nacionālie bruņotie spēki saņēma īsi pēc pusnakts, un atbildīgie dienesti apdraudējuma gadījumā bija gatavi laicīgai sabiedrības apziņošanai. Tā, komentējot šīs nakts notikumus, TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” teicis Krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle.

“Izmeklējot visas detaļas, apstākļus, tuvākajās dienās sekos detalizētāka informācija,” norādīja Zīle. Viņš pieļāva, ka, ņemot vērā Krievijas kapacitāti, vēlmi ražot lētus dronus, nepievēršot daudz uzmanības tehnoloģijām un precizitātei, šādi incidenti var atkārtoties.

Plašāka sabiedrība par šo incidentu uzzināja ļoti ātri atšķirībā no gadu senā notikuma Latvijā, kad Latgalē Rēzeknes novada Gaigalavas pagastā nokrita Krievijas “Shahed” tipa kaujas drons. Toreiz sabiedrībai amatpersonas komentārus sniedza tikai vairākas dienas pēc negadījuma.

Krīzes vadības centra vadītājs Zīle to TV24 skaidroja šādi: “Tas bija pirmais tāds gadījums, nebija vēl izstrādātas procedūras, bet, no tā mācoties, gan bruņotie spēki, gan citi dienesti tagad ir izstrādājuši procedūras un veidu, kā un kuros brīžos tiks apziņota sabiedrība, ja pastāvēs reāls drauds sabiedrības veselībai un dzīvībai.”

Zīle arī uzsvēra, ka Latvijas bruņotajiem spēkiem bija ļoti laba sadarbība ar kaimiņvalstīm. Informāciju par iespējamajiem incidentiem Nacionālie bruņotie spēki saņēma īsi pēc pusnakts, visu nakti sekoja līdzi notikumu attīstībai un bija gatavībā apziņot Latvijas sabiedrību.

