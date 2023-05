Indulis Emsis par Briseles politiku: “Mēs šodien dziedam pēc svešas dziesmu grāmatas!” Ieteikt







Vai mēs – Latvija – šobrīd stāvam taisnu muguru Briseles priekšā? Šādu jautājumu TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” uzdeva bijušajam LR Augstākās padomes deputātam, Ministru prezidentam (2004) Indulim Emsim. “Nē! Tas atkal ir viens grūtais stāsts, ka nacionālās intereses kopējā valstu savienībā – Eiropas Savienībā – ir jāaizstāv. Viņas netiek ievērotas automātiski,” tā uz raidījuma vadītājas Anitas Daukštes jautāto atbildēja Emsis.

Emsis uzsvēra, ka ilgstoši ir strādājis vides aizsardzības politikā, respektīvi, vadīja to desmit gadus, tāpēc labi atceroties, cik ļoti nozīmīgi bija, lai pats ministrs piedalītos šajās Briseles apspriedēs un Latvijai “katru nevēlamu vīziju un ieceri slāpētu jau sākotnējā stadijā”.

“Tas šobrīd nenotiek! Tas tiešām nenotiek. Mēs šodien dziedam pēc svešas dziesmu grāmatas! Piemēram, ņemsim to pašu vides sektoru. Mēs dziedam dziesmu, kura saucas “Klimata izmaiņas”, tur “Lielais zaļināšanas pasākums Eiropā”, kas nekādi neizriet no Latvijas prioritātēm vides sektorā! Ja jūs veiksiet anketēšanu un jautāsiet Latvijas iedzīvotājiem, kādas ir vides problēmas, tad jūs šos momentus neatradīsiet viņu atbildēs – tas ir importēts, paņemts, tā teikt, visi tā dara, – mēs arī tā darīsim! Tā ir globālā problēma, un mēs to tagad darīsim!” tādu viedokli TV24 raidījumā izteica Emsis.

Taču Emsis raidījumā vērsa uzmanību uz to, ka tā “globālā problēma” esot pilnīgi cita.

Emsis turpināja skaidrot: “Tā globālā problēma ir tā, ka iedzīvotāju skaits – tagad 8 miljardi – šī zemīte, šī lodīte šo iedzīvotāju skaitu nevar izturēt! Tā ir tā problēma, no turienes tas klimats, no turienes viss pārējais – aprites ekonomikas problēmas, no turienes resursu nepietiekamība, no turienes nāk militārie konflikti nākotnē, no turienes radīsies daudz, daudz citas problēmas.”

Pēc Emša domām, mūsu visu globālais uzdevums esot vienoties, ka mēs uz Zemeslodes esam par daudz un mums ir jāierobežo dzimstība. “Ar to ir jāsāk,” piebilda bijušais premjers Emsis. Viņš piekrita replikai, ka Latvijā dzimstība nav jāierobežo, jo runa ir par globālo situāciju.

“Latvijā mēs te esam uz sava zaļā zara! Tāpēc es saku – tas, kas pasaulē ir prioritāte, nav vienmēr prioritāte Latvijas apstākļos. Un tas, kas ir prioritāte Briselē, nav prioritāte Latvijā! Ja mēs runājam par šo te mežu: Latvijā mums tagad ir 55% mežainums, un mēs tagad liksim virsū presi un slāpēsim nost savu mežsaimniecību. Mēs tagad, lai nebojātu klimatu, neaudzēsim vairāk liellopus! Mīļie draugi, labāk likvidējiet tos sastrēgumus, kas ir Rīgā, kur tās automašīnas stāv un nebrauc, un purkšķina gaisā! Tur maitā gaisu bezjēgā… Ne jau liellops pie tā ir vainīgs,” tā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” pauda viedokli Emsis.

Latvijai ir jāprot sevi aizstāvēt, bet Latvija to nedara – tā uzskata bijušais ministru prezidents Emsis.

“Paldies Dievam, mēs kopā ar citām valstīm – ar Skandināvijas valstīm, Somiju un tamlīdzīgi, mēs varam mēģināt sevi kopā aizstāvēt,” sacīja Emsis. Tomēr tas esot jāmācās, proti, – sevi aizstāvēt. “Ministriem jābūt drosmīgiem, nevis jāsūta ierēdņi uz Briseli, bet pašiem jābrauc, pašiem jāstāv uz tribīnes un pašiem jāaizstāv šīs idejas,” tā TV24 raidījumā ieteica Emsis.