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Valsts eksāmenu laikā Lietuvas skolas saņem draudus par spridzekļiem 0

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LETA
14:29, 2. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Otrdienas rītā desmitiem skolu un citu iestāžu visā Lietuvā saņēma e-pastus ar draudiem par it kā izvietotiem spridzekļiem. Policija norāda, ka nekas neliecina par reālu apdraudējumu, tomēr saņemtie ziņojumi tiek rūpīgi pārbaudīti.

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Kā liecina Policijas departamenta sniegtā informācija, krievu valodā nosūtītajās e-pasta vēstulēs tika apgalvots, ka skolu, dzelzceļa stacijas un lidostas telpās ir novietoti sprāgstvielu priekšmeti.

“Policija šodien jau ir saņēmusi apmēram 40 ziņojumus. Informācija tiek pārbaudīta un analizēta, un šajā posmā mēs neredzam nekādu reālu apdraudējumu,” norādīja policija.
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Par skolu drošību atbildīgās amatpersonas tika aicinātas pārbaudīt skolu telpas un nekavējoties sazināties ar ārkārtas situāciju dienestiem, ja tiek atrasti aizdomīgi priekšmeti.

Skolas visā Lietuvā saņēma draudu e-pasta vēstules arī pirmdien, kad sākās valsts eksāmenu sesija.

Dažu dienu laikā 2023. gada oktobrī pa e-pastu tika izsūtīti tūkstošiem viltus spridzināšanas draudu skolām, bērnudārziem un pašvaldībām visā Lietuvā. Arī Latvijā un Igaunijā tika saņemtas daudzas līdzīgas e-pasta vēstules ar nepatiesiem spridzināšanas draudiem.

Lietuvas Valsts drošības departaments toreiz paziņoja, ka tas, visticamāk, bijis mērķtiecīgs un koordinēts naidīgas valsts uzbrukums, kura mērķis ir radīt spriedzi, izraisīt paniku, traucēt un destabilizēt iestāžu darbu un vairot neuzticību.

Atsevišķas spridzināšanas draudu vēstules Lietuvas skolās un citās institūcijās saņemtas arī 2024. un 2025. gadā.

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