Ingūna Gulbe uzskaita iemeslus, kāpēc visā pasaulē pieaugušas pārtikas produktu cenas: "Tā ir visas Eiropas un, principā, arī pasaules problēma"







Pārtikas cenu pieaugums pēdējos gados ir kļuvis par globālu problēmu, un arī Latvija nav izņēmums. TV24 raidījumā “Uz līnijas” Ingūna Gulbe Agroresursu un ekonomikas institūta Lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja, skaidro, ka galvenais cenu veidojošais faktors ir situācija pasaules tirgū.

“Tā ir visas Eiropas un, principā, arī pasaules problēma. Vislielāko īpatsvaru tam, kāda cena ir veikala plauktā, un tas ir zinātniski pierādīts, vislielākā ietekme ir pasaules pārtikas cenai. Ja pasaulē kādam produktam ir liela cena, tad tas pēc tam arī veikala tīklos maksā daudz. Iepriekšējos divus gadus pasaulē pārtikas cenas ir ļoti augušas. Tas nozīmē, ka arī veikalos, visā pasaulē, pārtika ir kļuvusi dārgāka,” skaidroja Gulbe.

Viņa uzver, ka Eiropas Savienībā (ES) cilvēki bija ieraduši pie relatīvi zemām pārtikas cenām, taču globālo cenu kāpums šo situāciju ir mainījis: “Tās pasaules cenas ir ietekmējušas produkta cenas. Ne pa velti tur ir visādi aprēķini. Arī Vācijā tam pašam lētajam kebabam cena ir augusi.”

Lielākais cenu pieaugums ir mazāk turīgajām valstī, kur pārtikas izdevumi veido ievērojamu daļu no iedzīvotāju ienākumiem: “Kāpēc vairāk tie protesti ir no tām valstīm, kuras ir ne tik bagātas? Tas ir tāpēc, ka viņu iedzīvotājiem pārtikas cenu kāpuma īpatsvars kopējos izdevumos ir tik liels, ka viņi tiešām vairs neredz citu risinājumu, kā izdzīvot uz priekšu.”

Eksperte uzsver, ka pārtikas cenu pieaugumam ir vairāki objektīvi iemesli. “Iemesli tur ir daudz un dažādi. Tie ir laika apstākļi, kāpēc dažiem produktiem cenas ir kāpušas. Tad ir palielinājies pieprasījums, piemēram, piena taukiem. Mēs zinām, ka sviests ir kļuvis vairākas reizes dārgāks, bet piena tauki pasaulē šajā mirklī trūkst, un tur ir vairāki iemesli, kāpēc. Bet viņiem cena ir augsta visā pasaulē. Olīveļļai bija ļoti augsta cena, tāpēc ka neizauga, bija sausumi. Kafijai un kakao cena uzauga arī laika apstākļu dēļ, jo bija sausumi un neizauga,” viņa skaidro.

Papildus tam cenu kāpumu veicina arī gaidāmie Eiropas Savienības regulējumi: “Ietekme ir arī no tā, ka Eiropas Savienība taisās ieviest tā saucamo atmežošanas regulu, kas nosaka to, ka nevarēs ievest Eiropas Savienībā kafiju un kakao no vietām, kuras nevar pierādīt, ka tā kafija vai kakao ir auguši tur, kur ir bijuši lietus meži. Kakao pamatā tajās valstīs audzē tādi mazi zemnieciņi, nepārāk nodrošināti ar visām modernām tehnoloģijām, internetu un visu pārējo. Viņi vienkārši nespēj pierādīt, ka tas viss ir audzis tur, kur drīkst, līdz ar ko arī piedāvājums ir samazinājies.”

Eksperte uzsver, ka veids, kā mazināt pārtikas cenas, ir veicinot konkurenci un veicinot uzņēmējdarbību.