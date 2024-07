FOTO: Shutterstock.com

Podiņā joka pēc iestādīju hurmas sēkliņas. Tās izdīga. Vai stādiņi izdzīvos? Jautā Ina Aizkrauklē.

Hurmas jeb dateļplūmes (Diospyros kaki) telpās izaug kā 1–2 m augsti krūmi vai koki. Savdabīgajām, nokarenajām lapām ir tumši zaļa augšpuse un gaiša apakšpuse. Hurmas šķirnes un hibrīdi zied pavasarī un vasaras sākumā, pēc tam veido tomātiem līdzīgus dzeltenus, oranžus vai brūngansarkanus augļus. Latvijā var iegādāties no siltajām zemēm ievestus hurmas augļus. To šķirnes pavairo potējot, tātad no šādiem augļiem iegūtie sēklaudži var atšķirties no mātesauga.

Hurmas audzē gaišā un siltā vietā. Raženā auguma dēļ tām vajag plašu telpu. Vasarā augus var iznest laukā – gaišā, no vēja pasargātā vietā.

Telpās var sagaidīt hurmas ziedus, bet augļus – ne. Augus stāda trūdvielām bagātā, ūdeni un gaisu caurlaidīgā augsnē. Laista vienmērīgi ar mīkstu ūdeni.

Hurmas sēklas dīgst vēsumā atšķirībā no citu siltzemju augu sēklām, kuru dīgšanai nepieciešama paaugstināta temperatūra. Sēja ir pavisam vienkārša. No augļa mīkstuma izņem sēklas, nedaudz apžāvē un iesēj. Sēklas nav obligāti jāsēj pavasarī – to var darīt arī citā gadalaikā. Sējot ziemā, sadīgušajiem sējeņiem jānodrošina labs apgaismojums.