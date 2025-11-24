Foto-LETA

Nedēļas pirmajā darbdienā vietām snigs. Laika prognoze pirmdienai 0

LETA
7:13, 24. novembris 2025
Ziņas Dabā

Pirmdien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, saulaināka diena gaidāma Kurzemē, prognozē sinoptiķi.

Reklāma
Reklāma
Atkal kādam kas nepatīk? Mūsu pludmales volejbolistes tikušas pie zelta, bet kādam ir iebildumi pret viņu apģērbu…
20 eiro starpība par tiem pašiem produktiem… Kurš pārtikas veikals Latvijā ir visdārgākais? 2
Pēc sadursmes bērns vēl bija dzīvs, taču garām braucoša automašīna viņu nāvējoši notrieca – Latgalē notikusi smaga avārija
Lasīt citas ziņas

Vietām mazliet snigs, dažviet Vidzemes piekrastē iespējami stiprāki nokrišņi.

Gaisa temperatūra nepārsniegs -2..+2 grādus. Saglabāsies lēns vējš.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Saldus novadā smaga un traģiska avārija, ir bojāgājušie
Ukrainas delegācija atgriežas no Ženēvas – Zelenskis paziņojis par turpmākajiem soļiem
VIDEO. Šauļos policisti izglābj purvā līdz kaklam iestigušu vīrieti

Rīgā iespējams neliels sniegs, dienas gaitā mākoņu kļūs mazāk, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs aptuveni nulle grādu.

Laikapstākļus ietekmē zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1005-1008 hektopaskāli jūras līmenī.

Latgalē un daudzviet Vidzemē, Zemgalē autoceļi sniegoti un apledo

Šorīt sniegs un apledojums Latgalē un daudzviet Vidzemē, Zemgalē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 121 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas aapstākļi ir uz Vidzemes šosejas (A2), Valmieras šosejas (A3), Daugavpils šosejas (A6) no Piekalniem līdz Paterniekiem, Bauskas šosejas (A7) no Dzimtmisas līdz Bauskai, Jelgavas šosejas (A8) no Dalbes līdz Meitenei, Liepājas šosejas (A9) no Kaģiem līdz Apšupes krustojumam, Rēzeknes šosejas (A12), autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) (A13), Daugavpils apvedceļa (A14), Rēzeknes apvedceļa (A15) un autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Latgalē, Vidzemē, izņemot Rīgas apkārtni, un Jelgavas un Bauskas apkārtnē.

Reklāma
Reklāma

Autovadītāji aicināti rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam, izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Mājas
sagatavot savu automašīnu ziemai? Septiņas lietas, kuras noteikti jāpārbauda pirms došanās ceļā
Mājas
Ir īstais laiks izgatavot putnu barotavas: arī ātri un vienkārši risinājumi!
TV24
Gribi ziemā uz ceļa palikt dzīvs? Šis viens eksperta ieteikums palīdzēs izvairīties no nelaimes
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.