Ukraina panāk kompromisu miera plāna jautājumā – vai Putins tam piekritīs? 0
Pēc intensīvām sarunām Ženēvā ASV valsts sekretārs Marko Rubio paziņojis, ka Ukraina ir veikusi būtiskus piekāpšanās soļus attiecībā uz ASV izstrādāto miera plānu kara izbeigšanai ar Krieviju. “Mēs esam panākuši milzīgu progresu,” sacīja Rubio. Taču, kā vēsta CNN, joprojām pastāv nopietnas šaubas par to, vai Krievija piekritīs šim risinājumam.
Pēc CNN teiktā arī ASV prezidents Donalds Tramps, kurš iepriekš kritizēja Ukrainu par nepietiekamu pateicību, tagad esot ļoti apmierināts ar sasniegto progresu.”
Piekāpšanās, kas izraisa pretestību
Publiskajā versijā redzamās miera plāna detaļas liecina, ka Ukraina tiek aicināta nodot teritorijas Donbasā, kuras Krievija vēl nav okupējusi. Šāda ideja Kijivai ir nepieņemama.
“ASV priekšlikumos, ar kuriem iepazinies CNN, paredzēts, ka šis reģions kļūs par Krievijas demilitarizētu zonu, kurā Kremļa spēki neieies. Taču dot pavēli Ukrainas karavīriem nodot zemi, par kuru viņi cīnījās un krita, būtu ārkārtīgi grūti,” raksta CNN.
Vēl viena problemātiska sadaļa ir plānotais Ukrainas bruņoto spēku ierobežojums. Lai gan piedāvājumā maksimālais skaits ir noteikts 600 000 karavīru, Eiropas amatpersonas pauž bažas, ka šāds apjoms varētu padarīt valsti ievainojumu, iespējamiem nākotnes uzbrukumiem.
Tomēr, kā svētdienas vakarā pavēstīja Baltā nama pārstāvji, pēc vairākiem precizējumiem Ukraina esot atzinusi, ka pēdējais piedāvājums atspoguļo valsts drošības intereses.
Vai Krievija vispār ir gatava piekrist?
Neskatoties uz iespējamo vienošanos ar Ukrainu, eksperti norāda, ka tas vēl negarantē panākumus, jo Krievija līdz šim nav izrādījusi vēlmi atteikties no saviem mērķiem.
“Ženēvā Rubio vairākkārt izvairījās no jautājumiem par to, vai ASV sagaida būtiskus piekāpšanās solījumus arī no Krievijas. Ja Baltais nams patiešām vēlas panākt to, ko tagad dēvē par stabilu un visaptverošu mieru, iespējams, labākais solis būtu pārliecināt Kremli piekāpties,” atzīmē CNN.
Zelenska vizīte Vašingtonā
Sarunu rezultātā Rubio norādījis, ka vēl jāizskata jautājumi par NATO lomu, taču neatrisināto problēmu loks ir būtiski sašaurināts. Viņš cer, ka vienošanās varētu tikt panākta līdz ceturtdienai, lai gan tas varētu aizņemt arī ilgāku laiku.
Tikmēr tiek ziņots, ka tiek apspriesta Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vizīte ASV, iespējams, jau šonedēļ, lai turpinātu diskusijas par miera plānu.