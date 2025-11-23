“Īpašnieks nu stājas pats aiz veikala letes,” situācijas reģionos patiesībā ir traģiska… 0

0:19, 24. novembris 2025
Ziņas Ekonomika

“Darbaspēks jau šobrīd ir pilnīga katastrofa! Daudzos mazos veikalos paši īpašnieki stāv pie kases, jo darbiniekus nevar dabūt,” šādu faktu par vienu no milzīgās birokrātijas izpausmēm TV24 raidījumā “Naudas cena” atklāja Juris Lamberts, Latvijas Neatkarīgo tirgotāju kooperācijas (veikalu tīkls “Aibe”) attīstības direktors.

Ko darīt, ir grūti spriest, saka Lamberts: “Jebkurā gadījumā man ir aizdomas, ka

joprojām diezgan daudz jauniešu pamet Latviju. To mēs saprotam un novērojam pēc lauku reģioniem,
kur iedzīvotāju skaits sāk samazināties – samazinās iepirkšanās apjomi.”

Tas savukārt ietekmē mazos tirgotājus, saka Lamberts, skaidrojot, ka viņiem ienākumu apjoms vairs nenosedz izdevumus – tā ir viena no situācijām, kad tirdzniecības vietas

īpašnieks stājas pats aiz veikala letes, no diviem darbiniekiem atstājot tikai vienu, jo otrs turpmāk būs viņš.

“Tā ir arī atbilde jautājumam, kāpēc mēs gribētu, lai pārtika paliktu lētāka. Tādā gadījumā preču plūsma kļūtu atkal raitāka – vairāk pārdotu preču, vairāk tirgotājs nopelnītu, vairāk varētu segt savas izmaksas,” norāda tirgotāju pārstāvis.

Runājot par izmaksām, Lamberts atzīst, ka

“birokrātija un posteņi, kas nāk pāri no kontrolējošām institūcijām, ar ko jāsastopas mazajiem veikaliem, dažreiz ir gandrīz katastrofāla.”

Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”. #SIF_MAF2025

