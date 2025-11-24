Latvijā ielidojušas meteozondes no Baltkrievijas ar nelegālajām cigaretēm 17
Svētdien arī Latvijā konstatēti no Baltkrievijas ielidojuši meteoroloģiskie baloni ar kontrabandas cigaretēm, intervijā TV3 raidījumam “900 sekundes” pavēstīja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Viņš skaidroja, ka Latvijas gadījumā, atšķirībā no Lietuvas, tas nerada nopietnus draudus kritiskajai infrastruktūrai, jo robežas tuvumā nav lidostas, tomēr nokrītot nelegālo cigarešu krava ar savu svaru var nodarīt lokālus postījumus.
Kopš vakardienas līdz šodienas rītam Latvijas iekšlietu dienestiem ir izdevies pārtvert septiņus no Baltkrievijas ielidojušus balonus ar kontrabandu. Katrā šādā kravā vidēji ir ap 60 000 nelegālo cigarešu. “Darbs vēl turpinās, un apjomi tiek precizēti, bet šāds fenomens ir,” sacīja Kozlovskis.
Ministrs aicināja iedzīvotājus, ieraugot pierobežā šādus balonus, negaidīt, kad tie piezemēsies, kā arī nemēģināt tos notriekt, bet gan ziņot atbildīgajiem dienestiem, lai noziegumu izdotos novērst droši un efektīvi, neļaujot kontrabandas precei nonākt Latvijas nelegālajā tirgū.
Kozlovskis piebilda, ka Latvijas iekšlietu dienesti strādā ciešā sadarbībā ar Lietuvas un Polijas kolēģiem, un ir bijušas arī vairākas pieredzes apmaiņas tikšanās par to, kā pretdarboties šim meteozonžu fenomenam.
LETA jau ziņoja, ka Latvijā meteoroloģiskie gaisa baloni ar kontrabandas cigaretēm konstatēti arī iepriekš. Tā 7. oktobrī Krāslavas novadā konstatēts meteoroloģiskais gaisa balons ar 30 000 cigaretēm ar Baltkrievijas akcīzes markām. 3. oktobrī Augšdaugavas novadā Baltkrievijas pierobežā likumsargi konstatējuši balonu ar 28 760 Baltkrievijas cigaretēm.
8. septembrī robežsargi Augšdaugavas novadā konstatējuši divus meteoroloģiskos balonus ar 60 000 Baltkrievijas cigarešu. Arī maijā Ludzas novadā robežsargi konstatējuši gaisa balonu ar kontrabandas cigaretēm.
Jau ziņots, ka pēdējos mēnešos no Baltkrievijas ielidojoši meteoroloģiskie baloni ar kontrabandas cigaretēm radījuši nopietnus sarežģījumus Lietuvas lidostu darbībā. Šo balonu radītā civilās aviācijas apdraudējuma dēļ vairākkārt nācies slēgt Viļņas lidostu.
Saistībā ar to, ka Lietuva nesaskatīja Minskas vēlmi situāciju risināt, oktobra beigās tika nolemts uz mēnesi slēgt atlikušos divus robežkontroles punktus ar Baltkrieviju, taču trešdien Lietuvas valdība nolēma Medininku un Šalčininku robežkontroles punktus atvērt pirms sākotnēji plānotā termiņa.