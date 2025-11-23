Rosļikovs iecerējis sūdzēties par attieksmi pret krieviem Latvijā, taču krievvalodīgo reakcija uz šo nodomu viņam liek pamatīgi vilties 0
Aleksejs Rosļikovs atkal izcēlies. Šoreiz viņš publiskojis video, kurā pauž, kā sūdzības par attieksmi pret krievvalodīgajiem noteikti nogādāšot tālāk, šāda informācija nepalikšot Latvijā vien. Rosļikova ieraksts jau vairs nepārsteidz, tomēr komentāri pie tā gan ir negaidīti. Tos rakstījuši tikai krievvalodīgie, taču viņi nebūt nav Rosļikova pusē…
Bet par visu pēc kārtas! Video Rosļikovs saka, ka esot nedaudz aizelsies, jo ir tikko no treniņa, taču situācija esot unikāla: “Pagājušā nedēļā mani gaidīja ANO ar 2 minūšu izklāstu par to, kas notiek ar krievvalodīgajiem un krievu valodu Baltijas valstīs un īpaši Latvijā. Līdz ko prokurors, kurš uztur manu lietu, par to uzzināja, uz četrām lapām sarakstīja sacerējumu, lai mani nelaistu uz Ženēvu, uz ANO. Viņš domā – ja mani nekur nelaidīs, tad neviens neuzzinās, kas Latvijā notiek ar krieviem un krievu valodu. Bet mana komanda brauc. Ar visiem likumu izrakstiem, ar visu par to, kas ar mums šobrīd tiek darīts Eiropā. Draugi, ja ne pa durvīm, tad pa logu – vienalga mēs šo informāciju nogādāsim. Un nav svarīgi, ka jūs mani iespundējāt Latvijā, nekur nelaižat. Ticiet man, šī informācija brauc uz Krieviju, trešdien mums tiks dotas 2 minūtes Ženēvē, pilnīgi visi uzzinās, kas Latvijā šodien notiek ar cilvēktiesībām, ar krievvalodīgo tiesībām. Tas ir svarīgi. Draugi, atkārtošu vēlreiz – ja ne pa durvīm, tad pa logu!”
Ieraksts guvis plašu popularitāti, to noskatījušies teju 13 tūkstoši cilvēku, daudzi dalījušies, pievienoti arī komentāri, taču interesanti – lai gan komentē tikai krievvalodīgie, viņi nebūt nemetas aizstāvēt Rosļikovu vai nostāties viņa pusē.
Jau pats pirmais pievienotais komentārs pauž attieksmi: “Kāpēc Saeimas deputāts izskatās tā, it kā tikko būtu pamodies Maskačkā un grasītos doties uz tuvāko “Rimi” pēc paģiru līdzekļiem?”
Ļoti trāpīgu komentāru pievienojusi lietotāja ar segvārdu @PirmaKrievieteLatvija: “Būt krievam nav noziegums, bet izvirzīt paša izdomātas tiesības un drā*t visiem smadzenes tāpēc, ka ir krievs, – tas ir noziegums.”
“Interesanti, vai čehu, angļu vai vācu valodas viņi arī izmeklēs?” retotiski vaicā Aleksandrs.
Nadja raksta: “Rosļikov, laiks doties uz dzimtajiem krastiem! Pietiek strādāt ienaidnieku labā!”
Vēl viens komentārs krievu valodā: “Un kas notiek? Latvijā ir latviešu valoda? Bļin, kāda netaisnība! 30 neatkarības gados krievi nav uzskatījuši par vajadzīgu iemācīties tās valsts valodu, kurā dzīvo. Nu gan ir problēma. Jūs visiem esat uz nerviem uzkāpuši.”
Mihails neizprot: “Oi, bet vai kāds man kā Latvijā dzīvojošam krievvalodīgajam var izskaidrot? Es laikam neesmu lietas kursā, kā mūs ierobežo.”
Vlads ir pavisam aizkaitināts, viņš izmanto arī lamu vārdus krievu valodā: “Ejiet ratā! Vispirms pārtrauciet iznīcināt kaimiņvalstis, iemācieties būt cilvēki, tad jūs neviens neapspiedīs. Jūs gribat uzbrukt un nogalināt, bet lai civilizētā pasaule pret jums nevēršas? Nē, tā tas nestrādā!”
Sergejs arī neizprot: “Ne-krievu valstī apvainoties par to, ka kāds negrib runāt krieviski? Izraēlā krievi zina ivritu. Vai jāskrien uz ANO? Šim debīliķim sejā rakstīts 2 minūšu ziņojums. Nu iemetīs savu kapeiku. Bet kā cilvēkiem dzīvot? Viņa dēļ būs jādabuj spērienu pa pakaļu.”
Ir ļoti grūti atrast Rosļikovu atbalstošus komentārus, to ir ļoti maz. Leonīds raksta: “Iepriecina.”
Šis ieraksts patiešām patīkami pārsteidzis latviešus. Tā vietā, lai atrastu sev atbalstītājus, šoreiz Rosļikovs panācis ko pilnīgi pretēju – nosodījumu no krievvalodīgajiem.
