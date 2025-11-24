Vai tu zini savu pēdas tipu? 99% cilvēku kļūdās, izvēloties apavus – eksperte atklāj būtiskas nianses 0
Mūsu pēdas katru dienu paveic lielu varoņdarbu – tās iztur milzīgas slodzes. Pēdas ir visa ķermeņa balsts, un to stāvoklis tieši ietekmē stāju, gaitu, locītavas un pat mugurkaulu, bet diemžēl 99% cilvēku nezina, kā pareizi izvēlēties apavus, vēsta medijs “15min.lt“.
“No apaviem, ko valkājam, ir atkarīgs ne tikai mūsu ikdienas komforts, bet arī mūsu ilgtermiņa veselība. Nepareizi izvēlēti apavi var radīt ne tikai diskomfortu – tie galu galā var novest pie pēdu sāpēm un deformācijām,” stāsta Biruta Sinkute, tehnisko zinātņu doktore, kura vairāk nekā divas desmitgades strādā ar apavu ražotājiem un apmāca speciālistus šajā jomā Lietuvā – Karaļa Mindauga profesionālās apmācības centrā.
Pēc speciālista teiktā, pēda ir unikāla biomehāniska struktūra, kas katru dienu iztur milzīgas slodzes. To veido 26 kauli, neskaitāmas locītavas, saites un cīpslas, tāpēc pat vismazākās izmaiņas tajā var ietekmēt visu ķermeni.
“Katrs mūsu spertais solis ir mūsu pēdu darbs. Ja tās ir nogurušas vai deformētas, cieš ne tikai mūsu gaita, bet arī mugurkauls, ceļgali un gurni,” skaidro Sinkute. Viņa uzsver, ka apavi nav jāuztver tikai kā stila detaļa – tie ir līdzeklis cilvēka atbalsta un kustību aparāta aizsardzībai. Pareizi izvēlēti apavi palīdz novērst deformācijas, uzlabo stāju un aizsargā locītavas.
Ēģiptes pēdas tips ir visizplatītākais. Aptuveni 70% cilvēku ir šādas pēdas. Pirmais pirksts ir garākais, bet pārējie pakāpeniski kļūst īsāki. Šo pēdas tipu apavu ražotāji izvēlas par standartu, tāpēc šādiem cilvēkiem ir visvieglāk atrast piemērotus apavus.
Grieķu pēdas tipam raksturīgs garāks otrais pirksts. Šādas pēdas ir jutīgākas pret šauriem un smailiem apaviem. “Ja izvēlētie apavi spiež uz otro pirkstu, palielinās tādu deformāciju kā Hallux valgus risks. Var rasties arī papēža sāpes vai tendinīts,” saka eksperte.
Romiešu pēdas tipu raksturo tas, ka pirmie trīs pirksti ir līdzīga garuma. Šīs pēdas parasti ir platākas, tāpēc tām nav piemēroti šauri modeļi, kas var saspiest pēdas priekšējo daļu. Nepiemēroti apavi var izraisīt pirkstu deformāciju, sāpes un tulznas.
Svarīgākie kritēriji, izvēloties apavus
“Pērkot apavus, cilvēki bieži vien ņem vērā tikai modeli vai krāsu, taču vissvarīgākajiem kritērijiem jābūt komfortam un atbilstībai pēdas formai,” saka apavu speciāliste. Viņa iesaka apavus pielaikot pēcpusdienā, jo pēc dienas pēdas ir nedaudz pietūkušas. Labi pieguļošos apavos starp garāko purngalu un apavu galu jābūt vismaz nelielai atstarpei.
Svarīgi pievērst uzmanību arī zoles elastībai, papēža stabilitātei, apavu svaram un materiāla elpojamībai. “Kad cilvēks iet, pēda pagarinās līdz pat pusotram centimetram, tāpēc apavi nedrīkst būt pārāk cieši vai pārāk cieti. Nedrīkst būt diskomforts – tas ir galvenais noteikums,” uzsver Sinkute.
Speciāliste brīdina, ka pārāk šauri, pārāk augsti vai nepareizi veidoti apavi ir visbiežākais pēdu sāpju un deformāciju cēlonis. “Vislabāk nepirkt apavus “izrādīšanās” nolūkos – ja veikalā tie ir par šauru, tie būs par šauru arī pēc mēneša.”
Augstpapēžu kurpes nav paredzētas ikdienas valkāšanai
Pēc ekspertes teiktā, augstpapēžu kurpes nav piemērotas ikdienas valkāšanai. “Valkājot augstpapēžu kurpes, aptuveni 70% ķermeņa svara krītas uz pēdas priekšējo daļu. Tas noved pie deformācijām, sāpēm, pēdu noguruma, un pirksti var izmežģīties,” saka speciāliste. Svarīgi arī saprast, ka ne visas augstpapēžu kurpes ir vienlīdz kaitīgas. Izvēloties platāku, stabilāku papēdi un anatomisku zoli, var izvairīties no lielākas slodzes uz pēdām un samazināt deformāciju risku.
Pēc speciālistes teiktā, ir svarīgi mainīt apavus dienas laikā, īpaši, ja ilgstoši stāvat vai staigājat – tas samazina pēdu noguruma risku. Visveselīgāk ir nevis viens vai divi apavu pāri, bet vismaz ducis – dažādiem gadījumiem un gadalaikiem.
Kad ir nepieciešami specializēti apavi?
Ja cilvēkam ir pastāvīgas sāpes pēdās, deformācijas vai grūtības staigāt, ir vērts konsultēties ar speciālistu. Šādos gadījumos var būt nepieciešamas individuālas ortopēdiskās zolītes vai pat speciāli pielāgoti ortopēdiskie apavi.
Pēc Sinkutes teiktā, apavu ražošana kopumā ir sarežģīts un atbildīgs process: vispirms tiek novērtēta pēdas forma, izvēlēts apavs un tikai pēc tam tiek radīti apavi, kas der cilvēkam.
“Apavu meistari rada augstas kvalitātes ikdienas apavus, kas atbilst cilvēka pēdas vajadzībām. Šī ir ļoti nepieciešama profesija, jo ne visiem cilvēkiem ir standarta pēdas – ir gadījumi ar ārkārtīgi lielām, platām vai unikālas formas pēdām. Piemēram, basketbolistiem vai citu sporta veidu pārstāvjiem bieži vien ir nepieciešami nestandarta izmēri vai speciāli pielāgoti apavi, ko masveida ražošana nepiedāvā,” skaidro Sinkute.