Foto: Paula Čurkste/LETA

Negadījumu un remontdarbu nav, laikapstākļi arī labi… No kā šādos apstākļos veidojas sastrēgumi?

Sēdēt sastrēgumā var būt ļoti nomācoši, īpaši, ja kavējaties. Kamēr esat sastrēgumā, jūs, iespējams, domājat, kas to izraisījis, ja laikapstākļi ir labi un priekšā nav ne remontu, ne negadījumu.

Ir dažādi iemesli, kāpēc var veidoties sastrēgums. Apskatīsim dažus izplatītākos:

Ceļu satiksmes negadījumi

Dažkārt var šķist, ka satiksmes sastrēguma iemesls ir negadījums, un bieži tā arī ir. Patiesībā 25% sastrēgumu rodas tieši ceļu satiksmes negadījumu dēļ. Negadījumi var izraisīt sastrēgumus dažādu iemeslu dēļ – autovadītāji pie negadījuma vietas bieži apstājas, palēninās vai mēģina izvairīties no iesaistīšanās. Turklāt automašīnām aiz negadījuma vietas jāļauj izbraukt neatliekamajiem dienestiem, lai tie varētu nokļūt notikuma vietā. Tas acīmredzami palēnina satiksmi.

Ceļu satiksmes negadījumi bieži izraisa arī tā saucamo “rubbernecking” – cilvēki palēnina braukšanu, lai aplūkotu negadījuma vietu, traucējot satiksmes plūsmu.

