“Jāturpina dzīvot…” Modra Konovalova suņi rīt atgriežas mājās, un viņš atklāj, kad būs zināmi ekspertīzes rezultāti 0
Modris Konovalovs jeb “Modra olas” saviem “Instagram” sekotājiem pavēstījis vairākus jaunumus, arī saistībā ar viņa nošauto suņu lietu, par ko iepriekš daudz esam rakstījuši.
Viņš stāsta, ka pirmās pārmaiņas saistītas ar satura veidošanu. Satura veidošana bija viņa darbs, viņa ienākumu un iztikas ieguves avots. Šobrīd jebkura kustība saistībā ar suņu lietu prasa finanšu līdzekļus, tāpēc Modris ir nolēmis atsākt strādāt, attīstīties un turpināt dzīvot. Pirms traģiskajiem notikumiem viņam bija vairākas sadarbības. No tām daļu viņš “uzlika uz pauzes”, bet no daļas nācās atteikties. “Jāturpina dzīvot, jāturpina attīstīties, tāpēc atsākšu veidot pilnvērtīgu saturu,” video sākumā stāsta Modris.
“Otrā lieta — suņiem ir veikta ekspertīze pārsteidzoši ātrā laikā, jo pašā sākumā teica, ka tie būs līdz trim, četriem mēnešiem. Tagad ekspertīze ir veikta pusotra mēneša laikā. Rīt ir tā diena, kad es beidzot saņemšu atpakaļ savus suņus. Pats es aizbraukšu parakstīt tikai saņemšanas aktu, jo sarunāju kremēšanas kompāniju, kas aizbrauks un paņems suņus, jo birojā teica, ka pēc šīs ekspertīzes suņi nav tādi, kādi… Jūs sapratāt…,” emocionāls ir Modris.
Kompānija suņus savāks, kremēs un tad atgriezīs Modrim.
Viņš ekspertīzes rezultātus neuzzinās, kamēr lieta netiks iesniegta tiesā, jo tāda ir Latvijas likumdošana. “Ir vienkārši jāgaida, un gaidīšana ir pats sāpīgākais un briesmīgākais laika sprīdis šajā visā,” pauž suņu saimnieks.
Viņš ir priecīgs un būs guvis sirdsmieru, jo suņi būs atpakaļ mājās un tos varēs pienācīgi apglabāt.