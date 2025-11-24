VIDEO. Šauļos policisti izglābj purvā līdz kaklam iestigušu vīrieti 0

17:22, 24. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Šauļu policijas publiskotais video sociālajos tīklos parāda dramatisku un reizē iedvesmojošu izglābšanas operāciju, kas norisinājusies aukstā 9. novembra naktī Radvilišķu rajonā.

Ap plkst. 1.30 palīdzības dienesti saņēma satraucošu zvanu – kāds vīrietis ir iestidzis purvā un nespēj tikt laukā paša spēkiem.

Lai gan 29 gadus vecais zvanītājs pats spēja izsaukt glābējus, viņš nespēja nosaukt precīzu atrašanās vietu. Tumsā, aukstumā un neziņā par to, cik dziļi purvā atrodas cietušais, policisti devās meklējumos.

Pirmie vīrieti atrada Radvilišķu rajona policijas Reaģēšanas nodaļas izmeklētāji Auguste Kvedaraite un Raimonds Januška. Pēc vairāku desmitu minūšu bradāšanas pa dubļiem un ūdeni, nereti riskējot pašiem iegrimt arvien dziļāk, viņi pamanīja nelaimē nonākušo un līdz kaklam ūdenī iestigušo vīrieti, kurš bija stipri nosalis.

Izmantojot glābšanas virvi, policisti viņu izvilka no ledainā ūdens un nogādāja līdz dienesta automašīnai, kur vīrietis tika nodots mediķu rokās.

Kā vēlāk skaidrojis pats izglābtais, viņš vienkārši esot gājis mājup – kādā veidā viņš nonācis dziļā purvā, tā arī nav zināms. Policijas informācija liecina, ka vīrietis bijis acīmredzamā reibumā.

Šī operācija, kā uzsver likumsargi, ir kārtējais apliecinājums tam, ka policists nekad nezina, kā beigsies viņa maiņa. Šoreiz tā noslēdzās ar pilnībā slapju formu, taču – ar izglābtu dzīvību.

