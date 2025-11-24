Ko nekad nevajadzētu turēt uz palodzes – šie priekšmeti piesaista sliktu enerģiju 0
Palodze bieži vien tiek uzskatīta par mājas enerģijas barjeru starp iekšpusi un ārpasauli. Tā ir vieta ziediem, dekorācijām un nelieliem priekšmetiem. Tomēr daži no tiem var ne tikai bloķēt labu enerģiju, bet pat radīt strīdus, slimības un finansiālas problēmas.
Ko nekad nelikt uz palodzes?
1. Vecas vai pusdegušas sveces
Sveces simbolizē attīrīšanos un garīgo spēku, bet atliekas saglabā pagātnes notikumu enerģiju. Tā vietā, lai piesaistītu labklājību, tās stagnē un “iestrēdzina” enerģiju telpā. Glabājiet tās plauktā vai atvilktnē, ja vēlaties saglabāt kā talismanu.