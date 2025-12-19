“Ir vajadzīga arī bruņoto spēku domāšanas maiņa…” Siliņa mīklaini komentē mūsu aizsardzības budžetu 0
Ir vajadzīga bruņoto spēku domāšanas maiņa, intervijā žurnālā “Sestdiena” norādījusi premjere Evika Siliņa (JV).
Vaicāta, kādas ir iespējas kontrolēt, cik racionāli tiek tērēts aizsardzības budžets, piemēram, “vai tur netiek pirkti ieroči un bruņojums aizpagājušajiem kariem”, Siliņa norāda, ka tās ir ļoti sarežģītas lietas. Tāpēc diezgan bieži ilgs laiks tiek pavadīts, diskutējot slēgtajās sēdēs drošo sarunu zālē. “Ir vajadzīga arī bruņoto spēku domāšanas maiņa…” atzīst valdības vadītāja.
Jautāta, vai tā domāšana vēl nav mainījusies, viņa saka, ka tas noticis daļēji. “Tas prasa laiku. Ir NATO plāni, armija vadās pēc tiem, tos neviens negrib apšaubīt. Bet realitāte ir tāda, ka situācija mainās ļoti ātri, to rāda arī Ukrainas pieredze,” viņa uzsver.
Premjere atzīmē, ka ir labi, ka Latvijas bruņotie spēki ir izveidojuši dronu treniņu centru un adaptē savas spējas, “bet skaidrs, ka bez elektroniskās karadarbības nav izslēgta arī smagā karadarbība, ja vispār tāda būs”. “Gatavojamies karam, lai būtu gatavi mieram,” viņa rezumē.
Intervijā politiķei arī vaicāts, kāpēc Stambulas konvencijas denonsētāji atkāpās, kad jau faktiski bija nobalsojuši par denonsēšanu. “Varbūt premjerei izdevās viņus pārliecināt,” spriež Siliņa. “Mēs, protams, runājām ar viņiem,” norāda premjere, atbildot uz jautājumu, vai viņiem kas tika apsolīts.
Siliņa gan uzskata, ka denonsētāji, pirmkārt, nobijās no tautas.
Tāpat premjerei uzdots jautājums, kam pieder ideja par budžeta reklamēšanu, uz ko viņa atbild, ka tādas reklāmas Finanšu ministrija taisa katru gadu, bet šogad izdomāja to laist arī radio.
“Man liekas, mums arī ir vairāk jāaudzē savs patriotisms, jābūt lepniem, ka Latvija ir valsts, kurā mēs tik sarežģītos ģeopolitiskajos apstākļos spējam gan saglabāt latviešu valodu, gan pāriet uz vienotu valodu skolās, gan pieņemt šādu aizsardzības budžetu, gan nosargāt sevi no nelikumīgiem migrantiem,” piebilst valdības vadītāja.
Vaicāta, vai novadīs valdību līdz Saeimas vēlēšanām, viņa atbild, ka tas ir atkarīgs no tā, kādi lēmumi nāks priekšā, bet šobrīd nekādu jaunumu nav un “Jaunā vienotība” citu premjera amata kandidātu neplāno virzīt, kā arī ir skaidri pateikusi, ka šobrīd citā valdībā ar citu premjeru neies.
Prasīta, vai būtu ar mieru turpināt vadīt valdību pēc vēlēšanām, Siliņa atzīst, ka tas būtu izaicinoši. “Ir jāskatās reitingi,” viņa saka.