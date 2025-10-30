Māju apsēdušas peles? 15 smaržas, kuras šie grauzēji vienkārši nespēj paciest 0
Peles ir viens no nepatīkamākajiem un negaidītākajiem ciemiņiem mājās. Tās spēj ielīst mājās pat caur vismazākajām spraugām un ātri vien vairoties. Daudzi cilvēki nevēlas izmantot peļu slazdus vai speciālās indes, kas nogalina šīs radības, tāpēc eksperti ir ieteikuši daudz humānāku metodi, nosaucot smaržas, kuras šie mazie grauzēji patiešām nevar izturēt.
Kā norāda kaitēkļu apkarošanas speciālisti, daži aromāti darbojas kā dabiska viela, kas ne tikai padara vidi nepatīkamu pelēm, bet arī atsvaidzina gaisu mājās.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.