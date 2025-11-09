Foto: Canva, ekrānuzņēmums no “Facebook”

Klāt novembris – Latvijas svētku mēnesis, kurā cilvēki pie krūtīm sprauž sarkanbaltsarkanas lentītes, aizdedz svecītes. Bet varbūt šogad mēs varam spert soli tālāk? Zemnieku saimniecība “Zutiņi” sociālajos tīklos izplatījusi sirsnīgu aicinājumu uzdāvināt Latvijai šo vienu mēnesi pa īstam.

Viņi vēršas pie sabiedrības ar patriotisma pilnu ierakstu: “Klāt novembris, Mārtiņi. Tas gada mēnesis, kad pie krūtīm piespraužam sarkanbalto lentīti, konkrētos datumos aizdedzam sarkanbaltas sveces un rotājam ēdienu sarkanbaltā krāsā. Vai ar to gana? Jā, protams, arī tas ir daudz.

Tomēr mēs aicinām spert soli tālāk. Tajā drosmīgajā un dziļākajā virzienā. Tajā virziena, kas prasa mazliet vairāk piepūles.

Aicinām uzdāvināt šo vienu mēnesi Latvijai tā pa īstam. Latvijas zemei, Latvijas produktiem un Latvijas zemniekiem. Vai ir Tavos spēkos vienu mēnesi ēst Latvijas produktus? Citronus aizstāt ar cidonijām, banānus ar āboliem. Čia sēklas ar kaņepēm. Svešzemju batātes ar mūsu pašu riekstu ķirbjiem. Rīsus ar grūbām.

Savā svētku galdā sarkanbalti dekorēt nevis burratu ar čibatu, bet cepeti ar kāpostiem, zirņus ar speķi, varbūt pankūkas ar dzērveņu zapti…
Mēs aicinām Jūs uzdāvināt novembri Latvijas zemniekiem. Tiem, kas ravē, ar, ecē, stāda un maļ tepat. Kas arīdzan mīl šo zemi ļoti, ļoti – dzīvo ar to soli solī no pavasara līdz rudenim. Kas paliek šeit, izbaudot miglu, lietavas un sniegu nevis sakravā koferi un brauc pārziemot uz siltām zemēm.

Uz šo aicinām ikvienu mūsu tautieti. Bet it īpaši pavārus un viedokļa līderus. Padomājiet. Vai piespraust pie krūtīm sarkanbalto lentīti, bet svētku galdam gatavot čia pudiņu ar mandeļu pienu.. vai tā ir patiesa savas zemes mīlestība?

Uzdāviniet Latvijai kaut šo vienu dzimšanas dienas mēnesi – skarbo novembri. Kad aiz loga zēvelē vējš, bet latviešu zemnieku pagrabi ir pilni ar sulīgiem dārzeņiem, saknēm, āboliem, sālījumiem un marinējumiem. Mums pašiem savu labumu gana. Ja vien protam un, galvenais – gribam tos novērtēt!

Viss sākas ar labu gribu. Sprīdītis teiktu, ka tam vajag dūšu. Vai Tev pietiktu dūšas novembrī uzdāvināt savu virtuvi Latvijai?

Varbūt mēģinām kopā. Kas zi`, cik daudz jaunu, feinu lietu atklātu. Dalies savos atklājumos, pievienojot mirkļabirku #UzdāviniNovembriLatvijai, lai varam mācīties, augt un atklāt savas zemes pērles uz šķīvja kopā.

Kur slēpjas tie Latvijas zemnieki? Veikalos, tirdziņos, tiešajās piegādēs. Mazos saimniecību e-veikalos. Zemnieki slēpjas savās saimniecībās, kuras var arī apmeklēt. Mēs te esam, ja vien Tu vēlēsies mūs ieraudzīt un uzmeklēt.

Ja vien Tu saņemtu drosmi ērtību lielveikalā apmainīt pret vērtību!

Vai mēs prasām pabalstu vai atbalstu? Nē. Mēs esam rūdīti pret skarbiem vējiem, arī netaisnību un pārmetumiem. Mēs vien lūdzam – varbūt vienu mēnesi no divpadsmit.. Varbūt vienu mēnesi – šo savas valsts dzimšanas dienas mēnesi Tu varētu uzdāvināt Latvijai un Latvijas zemniekiem, Pastiepjot roku pretī visupirms Latvijas produktiem.

Un, ja iepatiksies – to varēsi pārvērst par labu praksi visam nākamajam gadam.

Sirdssiltā aicinājumā,

Zutiņu saime. Zemnieki.”

