“Vairāku gadu pieredze un prakse!” Ļaudis sajūsminās par kāda apbrīnojami precīza putna gājienu 0
Kad dzīvē notiek kaut kas negaidīts, internets ir īstā vieta, kur meklēt gan atbalstu, gan humora devu. Tā šoreiz darījusi Elizabete, kura piedzīvojusi neierastu situāciju.
Elizabete platformā “Threads” dalījusies ar fotogrāfiju, kurā redzams, kā kāds putns pamatīgi apgānījis viņas mājokļa logus. Arī pati Elizabete ir nesaprašanā – viņa jautā: “Kā tam putnam tas tā sanāca?”
Komentāros cilvēki bijuši asprātīgi un izdomājuši vairākus variantus, kā putns šādā daudzumā varēja nokārnīt logus:
“Tas uz mega giga laimi.”
“Paknāba aso kebabu uz ielas.”
“Vairāku gadu pieredze un prakse.”
“Šeit man drīzāk jājautā – ko Jūs tam putnam TĀDU nodarījāt, ka viņš Jums šitā?”
“Man reiz šitā mašīnu noķēzīja. Dēls domāja, ka lietus līst.”
“Aši pēc SuperBingo biļetēm.”
“Šis ir bijis kolektīvs pasākums.”
“No lielām bailēm sabijās un bremzēja.”
Šis ticējums — ka, ja putns uzkakā, tad būs laime vai nauda — ir diezgan populārs ne tikai Latvijā, bet arī daudzās citās valstīs. Tas patiesībā ir viens no tiem gadījumiem, kad cilvēki negatīvu notikumu (jo, būsim godīgi — tas nav nekas patīkams) cenšas pārvērst pozitīvā nozīmē.
Mākslīgais intelekts piedāvā dažus iespējamos skaidrojumus, kāpēc šis ticējums radies:
Psiholoģiskā loģika – kad notiek kaut kas nepatīkams, cilvēki bieži cenšas atrast tam pozitīvu jēgu, lai justos labāk. Tāpēc teiciens “ja putns uzkakā, būs laime” palīdz mazināt dusmas vai nepatiku — it kā tas būtu zīme, ka kaut kas labs vēl sekos.
Simboliska bagātības saistība – dažās kultūrās putni tiek uzskatīti par vēstnešiem no debesīm vai garu pasaules. Viņu “dāvana” no augšas tiek interpretēta kā simbolisks “debesu sūtījums” — nepatīkams, bet ar veiksmes vēsti.
Reta nejaušība = īpaša zīme – putnam nokārtoties tieši tev virsū ir diezgan maz ticams notikums, tātad kaut kas neparasts. Cilvēkiem patīk meklēt nozīmi retās sakritībās, un tas veicina ticējuma rašanos.
Naudas saistība ar putnu fekālijām – interesanti, ka 18.–19. gadsimtā putnu fekālijas bija vērtīga prece, ko izmantoja kā mēslojumu, un tie bija ļoti ienesīgs eksporta produkts. Daži folkloras pētnieki uzskata, ka ar to varētu būt saistīta šī ticējuma asociācija.
Atgādinām, ka raksts ir izklaidējoša satura.