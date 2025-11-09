Smiltenes novadā grants ceļš kļuvis par “kara lauku” – iedzīvotāji katru dienu spiesti riskēt ar savu drošību 0
Megija Kokoreviča

Foto: Ekrānuzņēmumi no “Facebook”
Megija Kokoreviča
13:02, 9. novembris 2025
Sociālajos tīklos satraukumu izraisījis ieraksts par kritiskā stāvoklī esošu ceļa posmu Smiltenes novadā – iedzīvotāji brīdina, ka ikdienā spiesti pārvietoties pa ceļu, kas atgādina kara lauku.

Vietnē “Facebook” publicētajos attēlos redzamas dziļas rises, dubļi un bīstami līkumi ceļa posmā no Drustiem un Jaunpiebalgu – šādos apstākļos uz darbu dodas, piemēram, mediķi, kuri ik dienu veic savus pienākumus Gatartas pansionātā, nemaz nerunājot par skolēniem un citiem, kuriem jānokļūst darbā.

Ieraksts ātri guva plašu uzmanību, izraisot rezonansi komentāru sadaļā. Kas par to sakāms iedzīvotājiem?

“Facebook” grupā “Smiltenes novads – vieta, kur augt!” vakar publicēta fotogrāfija, kurā redzams, ka uz ceļa notikusi avārija, kas neesot vienīgā, bet gan trešā vienas dienas laikā.

Katru dienu parādās arvien jauni pieredzes stāsti un sūdzības par ceļu, kas apdraud iedzīvotāju drošību un vieš pamatotas bailes.

Lai gan visiem redzams, ka situācija uz ceļa ir kritiska, Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas vadītāja Linda Fronta uz LA.LV lūgumu sniegt komentāru, kad šī situācija tiks novērsta atbild, norādot, ka gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībai ir svarīgi saglabāt ceļu kvalitāti gan tā izveides, gan pēc tā nodošanas ekspluatācijā.

Pašvaldības vadība kopīgās sarunās ar vēja parka “Augstkalni” attīstītāju uzņēmumu SIA “WPR2”, VSIA “Latvijas Valsts ceļi” pārstāvjiem, iedzīvotāju pārstāvi un Launkalnes apvienības pārvaldes vadītāju Lieni Gūtmani turpinājusi meklēt risinājumus ceļu stāvokļa uzlabošanai vēja parka būvniecības laikā Drustu pagastā.

Pēdējā šāda sanāksme tika sasaukta 2025. gada 24. oktobrī, kuras laikā lemts ieviest ātruma ierobežojumus 60 km/h uz grants ceļiem, kur notiek kravu pārvadājumi. Tāpat nolemts pārplānot smagāko kravu kustību uz laiku, kad ceļi laikapstākļu ietekmē būs sasaluši.

Nolemts arī veikt greiderēšanu un bojājumu labošanu ciešā saziņā ar pagasta pārvaldnieci, slēgt līgumu par ceļu uzturēšanu starp būvdarbu veicējiem, LVC un Smiltenes novada pašvaldību, informēt sabiedrību vismaz 3 dienas iepriekš par transporta kustības palielināšanu vēja turbīnu pamatu betonēšanas laikā, organizēt policijas reidus kopā ar pašvaldības policiju satiksmes drošības kontrolei un smago automašīnu vadītāju disciplinēšanai.

25. novembrī plānots organizēt pašvaldības un projekta attīstītāja tikšanos ar Drustu pagasta iedzīvotājiem.

Arī ziņu portāls Lsm.lv pievērsis uzmanību situācijai un ziņo, ka no nākamās nedēļas novada vadītājs Ervins Labanovskis aicinājis būvniekus, pagastu pārvaldes un arī iedzīvotāju pārstāvjus kopīgi reizi nedēļā apsekot kritiskos ceļa posmus, lai vienotos, kas konkrētajā ceļa posmā darāms.

