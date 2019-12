IT uzņēmums Accenture atklāj savu jauno biroju – trešo, kas atrodas Jaunajā Teikā. Publicitātes foto.

Informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmuma “Accenture” apgrozījums pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2018.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam, Latvijā bija 85,7 miljoni eiro, kas ir par 7,6% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 8,5% un bija 6,5 miljoni eiro, aģentūru LETA informēja “Accenture” pārstāve Sanita Kalve.

Viņa norādīja, ka pagājušajā finanšu gadā uzņēmums turpināja strādāt ar lieliem, starptautiskiem projektiem dažādās nozarēs.

Tostarp vienam no vadošajiem ķīmisko produktu ražotājiem pasaulē uzņēmums palīdzēja izraudzīties IT risinājumus, lai kompānija varētu izmantot digitālās vides iespējas. Projekts ietvēra esošo sistēmu migrāciju, jaunu digitālo lietotņu un sistēmu izstrādi, ieviešanu, digitālo kompetenču paplašināšanu, kā arī atbilstošas IT infrastruktūras veidošanu, izmantojot mākoņskaitļošanas iespējas.

Savukārt mediju un sakaru jomā, pēc Kalves teiktā, uzņēmums palīdzēja klientam ieviest pakalpojumus pēc pieprasījuma, bet finanšu un apdrošināšanas jomā tika realizēti projekti digitālo kanālu attīstības jomā, izstrādājot nepieciešamās lietotnes un sistēmas.

“Accenture” vadītājs Latvijā Maksims Jegorovs norādīja, ka nozarē pieprasīti ir automatizācijas, mākslīgā intelekta, analītikas un mākoņskaitļošanas risinājumi, kas organizācijām palīdz kļūt efektīvākām un piedāvā jaunas iespējas.

“Šobrīd IT risinājumu izstrādē netiek izmantota tikai viena tehnoloģiskā komponente, bet vairākas, tāpat iespējas jānodrošina dažādos ekrānos un ierīcēs, kā arī datu analīzei jābūt pārskatāmai un saprotamai,” viņš pauda.

Tāpat Jegorovs piebilda, ka uzņēmumi lielāku vērību pievērš saziņai ar klientu, piemēram, virtuālo asistentu jomā attīstās ne tikai sarakstes formāts, bet arī balss, kā arī klientu iesniegtie pieprasījumi tiek apstrādāti 24 stundas diennaktī.

Jau vēstīts, ka “Accenture” apgrozījums Latvijā finanšu gadā, kas ilga no 2017.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31.augustam, bija 79,6 miljoni eiro, kas ir par 35% vairāk nekā iepriekšējā finanšu gadā, bet uzņēmuma peļņa veidoja 7,03 miljonus eiro.

“Accenture” ir starptautisks vadības konsultāciju, tehnoloģisko pakalpojumu un ārpakalpojumu uzņēmums. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 477 000 cilvēku, tostarp Latvijā strādā 1600 cilvēku. Uzņēmums apkalpo klientus vairāk nekā 120 pasaules valstīs. “Accenture” Latvijas filiāle ir dibināta 2002.gadā.