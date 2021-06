Itālija gatavojas atkārtot pagājušo vasaru – tāda bija Santas Margeritas pašvaldības piekraste pie Ligūrijas jūras (Vidusjūras daļa). Foto: Angelo Cordeschi/SHUTTERSTOCK

Atklāts, ka vīrusu Sars-Cov-2 spēj iznīcināt ultravioletie saules stari. Kā Itālija gatavojas “atdzimšanas vasarai”? Ieteikt







Iveta Korņejeva, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

2. jūnijā Itālija svinēja Republikas proklamēšanas dienu, un vienlaikus valsts premjers Mario Dragi novērtēja savas valdības pirmās 100 dienas, vēršoties pie iedzīvotājiem ar uzrunu, kuru daži plašsaziņas līdzekļi ironiski raksturoja kā “optimisma bārstīšanu”, tomēr piekrītot, ka itāļu vispārējais noskaņojums uzlabojas un ir pamats domāt, ka koronovīrusa izraisītās pandēmijas grūtākais periods ir aiz muguras.

Optimismu veicina gan valdības lēmumi un pandēmijas ierobežojumu mīkstināšana, gan vakcinācijas panākumi un zinātniskie pētījumi.

Uzticēšanās atgriežas

Itālijas premjers savā uzrunā centās uzmundrināt iedzīvotājus, izmantojot statistikas datus, kuri apliecina, ka ekonomiskā situācija valstī beidzamajos mēnešos pamazām uzlabojas, piemēram, kopš janvāra nodarbināto skaits valstī ir pieaudzis par 120 000, bet patērētāju uzticēšanās indekss maijā ir atgriezies pirmspandēmijas līmenī.

Arī uzticēšanās pašam premjeram valstī beidzamā mēneša laikā ir pieaugusi par astoņiem procentiem.

Optimistiski noskaņoti ir arī daudzi eksperti, politiķi un plašsaziņas līdzekļi, piemēram, laikraksts “La Repubblica” jau maija nogalē pauda pārliecību, ka gaidāma “atdzimšanas vasara”, bet Ražotāju apvienības studiju centrs pro­gnozēja gada otrajā pusē IKP pieaugumu vismaz 4% apmērā, pateicoties galvenokārt rūpniecības apjomu pieaugumam.

Atsevišķas nozares, piemēram, tūrisms un pakalpojumi, joprojām ir grūtībās, taču gan strādājošie, gan klienti ilgojas aizmirst ierobežojumus un atgūt iekavēto.

Kopš 1. jūnija Itālijā pēc vairāku mēnešu aizlieguma ir iespējams atkal pusdienot pie restorānu galdiņiem vai iedzert kafiju pie bāra letes, lai gan joprojām jāievēro virkne noteikumu, tostarp distance starp klientiem un nepieciešamība nēsāt maskas, jebkāda iemesla dēļ pieceļoties no galdiņa.

Jau pirmajās dienās rezultāti bija ēdināšanas iestādēm iepriecinoši, jo daudzviet bija rezervētas visas pieejamās vietas.

Arī viesnīcas vēsta par lielu interesi, piemēram, Rimini apkārtnē ir atkal­atvērta vairāk nekā puse viesnīcu, bet pārējās gatavojas vērt durvis jūnija vidū, kad bez pašmāju atpūtniekiem, kuri sāka piepildīt pludmales valsts svētku dienā, tiek gaidīti arī tūristi no Vācijas, Francijas un Šveices, kuri šobrīd izrāda lielāko interesi par atpūtas iespējām Apenīnu pussalā.

Itālijas Patērētāju centrs izpētījis, ka cenas par pludmales pakalpojumiem šogad būs vidēji par pieciem procentiem augstākas nekā pērn, un uzskata to par pieņemamu sadārdzinājumu, ņemot vērā nepieciešamību dezinficēt piederumus.

Pandēmijas blakusefekti

Ierobežojumiem samazinoties, itāļi ir pamanījuši, ka tie ne vien negatīvi ietekmējuši daudzas ekonomikas nozares, bet radījuši arī negaidītus blakusefektus. Tā Itālijas Veselības aizsardzības institūts secinājis, ka beidzamā gada laikā smēķētāju skaits valstī ir pieaudzis par 1,2 miljoniem.

Pērn aprīlī Itālijā smēķēja 21,9 procenti iedzīvotāju, novembrī šis skaitlis pieauga līdz 24 procentiem, bet šī gada maijā jau līdz 26,2 procentiem kas atbilst 5,5 miljoniem vīriešu un 5,8 miljoniem sieviešu.

Katolikas universitātes pētījums savukārt liecina, ka pandēmija veicinājusi bērnu digitalizāciju valstī.

Pētījumā iesaistīti bērni vecumā līdz 11 gadiem, un vairāk nekā puse no viņiem atzina, ka vairs nespētu iztikt bez modernajām tehnoloģijām.

Un tas attiecas ne tikai uz skolēniem, kuri mācījušies attālināti, bet arī uz pirmsskolas vecuma bērniem, no kuriem gandrīz puse lieto tehnoloģijas, sākot ar “Smart TV”, viedtālruņiem un plaukstdatoriem.

Vakcīnas darbojas, un saule palīdz

Romas slimnīcas “Bambino Gesù” veiktais pētījums liecina, ka no šīs slimnīcas vairāk nekā trīs tūkstošiem pret Covid-19 vakcinēto ārstu un medicīnas personāla vecumā no 18 līdz 75 gadiem pēc potes saņemšanas ar koronavīrusu sasirguši tikai 0,7 procenti, turklāt arī šie daži saslimušie slimojuši vieglā formā, bez nepieciešamības kādu no viņiem hospitalizēt.

Salīdzinot ar pirmsvakcinācijas periodu, saslimušo ārstu skaits slimnīcā samazinājies par 90 procentiem.

Abas vakcīnas devas pret Covid-19 Itālijā jau saņēmusi piektā daļa iedzīvotāju, pirmo devu vairāk nekā puse, un šie skaitļi strauji palielinās.

Šobrīd tiek domāts par noteiktām iedzīvotāju grupām, kas varētu būt pakļautas lielākam riskam, piemēram, vidējo mācību iestāžu beidzēji gatavojas izlaiduma eksāmeniem, kas notiks klātienē.

Romas jauniešiem tika piedāvāta iespēja jūnija pirmajās dienās saņemt potes pirmo devu, lai samazinātu risku inficēties eksāmena laikā. Dažās dienās šai iespējai jau pieteikušies 80 procenti vidusskolu beidzēju.

Romas Terēzas Gulače vārdā nosauktā zinātņu liceja 18 gadus vecā skolniece Marta atbildi uz jautājumu par to, kāpēc vēlējusies vakcinēties, uzskata par pašsaprotamu.

Beidzamais mācību gads skolā bijis sarežģīts, daļēji aizvadīts attālināti, un gada laikā viņa divas reizes bijusi karantīnā, jo vienreiz kontaktējusies ar koronavīrusa inficētu skolotāju, otrreiz – ar klasesbiedru.

Tagad Marta un viņas klasesbiedri vēlas mierīgi nokārtot eksāmenus un pēc tam cer izbaudīt pelnīto vasaras atpūtu ar draugiem.

Tikmēr Milānas Valsts universitātes profesors Mario Kleriči nupat publiskojis pētījuma rezultātus, kas iegūti sadarbībā ar Valsts astrofizikas institūta zinātniekiem.

Pētījuma rezultāti apstiprina, ka ultravioletie saules stari UV-A un UV-B spēj iznīcināt Sars-Cov-2 vīrusu dažos desmitos sekunžu.

Un Franko Lokatelli, Itālijas Covid krīzes zinātniski tehniskās komitejas vadītājs, intervijā presei pieļāvis iespēju, ka no jūlija vidus valsts varēs atteikties no sejas masku nēsāšanas ārpus telpām.