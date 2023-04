Foto-Fotolia

Itāļu sāļais pīrāgs "Casatiello" – garšām bagāts Lieldienu ēdiens







“Casatiello” ir tradicionāls itāļu Lieldienu ēdiens, kas netiek celts galdā citā sezonā. Garšām bagātais pīrāgs paredzēts Lielā gavēņa noslēguma svinībām, turklāt nākamajā dienā pīrāgs garšojot vēl labāk, tādēļ itāļi iecienījuši to iesaiņot līdzņemšanai Otro Lieldienu piknikam.

Sastāvdaļas

500 g kviešu miltu un nedaudz virsmas pārkaisīšanai

15 g sausā rauga

1,5 tējkarotes sāls

120 g sviesta, izkausēta un atdzesēta

270 ml ūdens

200 g uz rupjās rīves rīvēta cietā siera

100 g šķiņķa, sagriezta gabaliņos

2 cieti vārītas olas, sagrieztas gabaliņos

120 g zaļo olīvu, sagrieztu uz pusēm

100 g saulē kaltētu tomātu, sagrieztu gabaliņos

eļļa formas ietaukošanai

Pagatavošana.

Bļodā sajauc miltus, raugu un sāli. Pievieno sviestu un ūdeni. Samaisa un sāk mīcīt. Mīca ar rokām 10 minūtes vai virtuves kombainā 5 minūtes (līdz brīdim, kad mīkla ir kļuvusi elastīga un viendabīga).

Ietauko lielu bļodu, liek tajā apaļu saveltu mīklu, pārklāj ar ietaukotu pārtikas plēvi un noliek siltā vietā raudzēties uz vienu stundu vai līdz mīkla ir dubultojusies apjomā.

Ar miltiem pārkaisa darba virsmu. No bļodas izveļ mīklu un ar mīklas rulli izrullē 50 cm x 50 cm lielu kvadrātu. Mīklai pāri vienādā kārtā ber sieru, šķiņķi, olas, olīvas un tomātus. Sarullē kopā skaistā veltnī.

Ar eļļu ietauko kūkas formu ar cauru vidu. Formā liek iekšā veltni, ja vajadzīgs “tin” to apkārt formai, līdz visa mīkla ar pildījumu atrodas formā. Noliek siltā vietā uzrūgt vēl pusotru stundu.

Cepeškrāsni uzkarsē līdz 180 grādiem. Pīrāgu cep aptuveni vienu stundu. Izņem no krāsns, 10 minūtes atdzesē un izņem no formas.

Pasniedz siltu vai aukstu.