“Izgāju ārā, sapratu, ka sprāgst šīferis!” Vidzemē ar blīkšķi aizdegas divstāvu mājas jumts nekorekti uzstādītu saules paneļu dēļ 1
Pagājušajā nedēļā Lielvārdē aizdegās divstāvu mājas jumts. Iemesls ugunsgrēkam – saules paneļi.
Notikušajam bija arī vairāki aculiecinieki, kuri “Degpunktā” stāsta sevis piedzīvoto. “Es dzirdēju troksni, blīkšķi. Nevarēju saprast, kas notiek. Izgāju ārā, sapratu, ka sprāgst šīferis,” stāsta Zinaida. Savukārt Maija tajā brīdī nākusi no veikala un redzējusi, ka kaimiņam deg jumts. Tolaik jau bija ieradušies arī ugunsdzēsēji. Pārējie kaimiņi sprieda, ka ugunsgrēks izcēlies saules paneļu dēļ. Šo versiju apstiprināja arī likumsargi – saules paneļi bija kļūdaini uzstādīti.
Ugunsgrēka sākumā mājas iedzīvotājs atradies iekšā mājā, bet veiksmīgi no tās evakuējies. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests gan “Degpunktā”
skaidro, ka tālākā mājas iedzīvotāja rīcība ir traucējusi dzēšanas darbus. Vīrietis izmisīgi bija centies tikt degošajā mājā atpakaļ, lai glābtu savas mantas. Iesaistīties nācās arī Valsts policijai, kas bija spiesta atturēt vīrieti no viņa neapdomīgajām un pārgalvīgajām darbībām.
Māris Dzenis, saules paneļu eksperts, “Degpunktā” skaidro: “Būtiski ir šādām sistēmām veikt periodiskās apkopes. Periodisko monitoringu, proti, lai tiešām izanalizētu, vai tur viss ir kārtībā. Kā mašīnai tehnisko apskati. Tas ir rekomendējami, bet tas, ka cilvēki to nedara, ir cits jautājums.
Mehāniski pieskrūvēt mēs daudzi cilvēki mākam. Galvenais ir pēc tam to visu kvalitatīvi nodot, pārbaudīt, un tad viss var strādāt. [“Degpunktā”: Katrs savā īpašumā var darīt, ko grib, bet tas ir drošības jautājums, ja?] Absolūti. Ne velti, lai nodotu pieslēgumu “Sadales tīklam”, ir nepieciešams sertificēta elektriķa slēdziens, proti, dokumenti.”
Šobrīd nav skaidrs, vai mājas iedzīvotājs pats bija uzstādījis saules paneļus.