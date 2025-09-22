Ilustratīvs foto. Saules paneļu uzstādīšana uz mājas jumta.
Ilustratīvs foto. Saules paneļu uzstādīšana uz mājas jumta.
Foto: AP/SCANPIX

“Izgāju ārā, sapratu, ka sprāgst šīferis!” Vidzemē ar blīkšķi aizdegas divstāvu mājas jumts nekorekti uzstādītu saules paneļu dēļ 1

LA.LV
21:13, 22. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Pagājušajā nedēļā Lielvārdē aizdegās divstāvu mājas jumts. Iemesls ugunsgrēkam – saules paneļi.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Šodien sāksies astronomiskais rudens – 3 zodiaka zīmēm tas nesīs jaunas, negaidītas iespējas
Viņu tur ir simtiem – Putina “ēnu flote” pārpludinājusi Baltijas jūru: krasta apsardze atklāj satraucošas detaļas
“Mēs esam pagodināti!” Kāds jaunais pāris uz kāzām ielūdzis Edgaru Rinkēviču un priecājas, kā viss izvērties 22
Lasīt citas ziņas

Notikušajam bija arī vairāki aculiecinieki, kuri “Degpunktā” stāsta sevis piedzīvoto. “Es dzirdēju troksni, blīkšķi. Nevarēju saprast, kas notiek. Izgāju ārā, sapratu, ka sprāgst šīferis,” stāsta Zinaida. Savukārt Maija tajā brīdī nākusi no veikala un redzējusi, ka kaimiņam deg jumts. Tolaik jau bija ieradušies arī ugunsdzēsēji. Pārējie kaimiņi sprieda, ka ugunsgrēks izcēlies saules paneļu dēļ. Šo versiju apstiprināja arī likumsargi – saules paneļi bija kļūdaini uzstādīti.

Ugunsgrēka sākumā mājas iedzīvotājs atradies iekšā mājā, bet veiksmīgi no tās evakuējies. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests gan “Degpunktā”
skaidro, ka tālākā mājas iedzīvotāja rīcība ir traucējusi dzēšanas darbus. Vīrietis izmisīgi bija centies tikt degošajā mājā atpakaļ, lai glābtu savas mantas. Iesaistīties nācās arī Valsts policijai, kas bija spiesta atturēt vīrieti no viņa neapdomīgajām un pārgalvīgajām darbībām.

CITI ŠOBRĪD LASA
Neidentificēti droni pilnībā “paralizē” Kopenhāgenas lidostu
“Jūs esat brīdināti!” Polijas amatpersonas izplata nepārprotamu paziņojumu Krievijai
VIDEO. “Pasaulē mīlīgākais jūras briesmonis”: zinātnieki atklāj jaunu radību 3 kilometru dziļumā

Māris Dzenis, saules paneļu eksperts, “Degpunktā” skaidro: “Būtiski ir šādām sistēmām veikt periodiskās apkopes. Periodisko monitoringu, proti, lai tiešām izanalizētu, vai tur viss ir kārtībā. Kā mašīnai tehnisko apskati. Tas ir rekomendējami, bet tas, ka cilvēki to nedara, ir cits jautājums.

Mehāniski pieskrūvēt mēs daudzi cilvēki mākam. Galvenais ir pēc tam to visu kvalitatīvi nodot, pārbaudīt, un tad viss var strādāt. [“Degpunktā”: Katrs savā īpašumā var darīt, ko grib, bet tas ir drošības jautājums, ja?] Absolūti. Ne velti, lai nodotu pieslēgumu “Sadales tīklam”, ir nepieciešams sertificēta elektriķa slēdziens, proti, dokumenti.”

Šobrīd nav skaidrs, vai mājas iedzīvotājs pats bija uzstādījis saules paneļus.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Latvenergo” galvenais uzdevums bija nodrošināt Latviju ar lētu enerģiju. Bet kur tad ir tā lētā enerģija?
RAKSTA REDAKTORS
“Tā izskatās mūsu “zaļā nākotne” pēc vienas krusas?” Speciālisti skaidro, ka saules paneļus biežāk ietekmē pavisam kas cits
Saules parki strauji pārklāj pasauli. Tiek saskatīts potenciāls klimata glābšanai?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.