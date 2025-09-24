“Izklausās pēc atvadām!” Rietumi Trampa jaunajā nostājā saskata gan satraucošus, gan pozitīvus signālus 0
ASV prezidenta izteikumi var liecināt gan par Vašingtonas atkāpšanos no Krievijas kara pret Ukrainu, gan par pastiprinātu spiedienu uz Krievijas Federāciju, ziņo dialog.ua.
Reuters citē kāda vārdā neminēta Rietumeiropas amatpersonas paziņojumu, kura amerikāņu līdera vārdos par Ukrainas spēju atgūt visas Krievijas okupētās teritorijas saskatīja mājienu uz Vašingtonas iespējamo izstāšanos no kara un galvenās atbildības nodošanu Eiropai.
“Šķiet, ka viņš “atvadās”, vai ne?” sacīja avots, taču piebilda, ka Ovālā kabineta vadītāja nostāja varētu ātri mainīties.
Savukārt Vācijas ārlietu ministrs Johans Vadefuls, gluži pretēji, atbalstīja Amerikas prezidenta paziņojumu, taču uzsvēra, ka Eiropai ir jārīkojas izlēmīgāk un jāpalielina centieni, īpaši militārajā un finanšu jomā.
Eksperti, piemēram, Nīls Melvins no RUSI, norāda, ka Tramps, iespējams, ir mainījis savu uztveri par karu, atzīstot tā sarežģītību un paužot neapmierinātību ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.
Šajā kontekstā Baltā nama pašreizējā prezidenta paziņojumu var uzskatīt par Ukrainas un Eiropas diplomātijas panākumu.
Tikmēr laikraksts “The New York Times” ziņo, ka Trampa nostājas maiņa Ukrainā ir izraisījusi piesardzīgu reakciju. Ukrainas līderis Volodimirs Zeļenskis atzinīgi novērtēja ASV prezidenta jaunākos izteikumus, taču atzina, ka viņu nedaudz pārsteidz Baltā nama vadītāja jaunā pieeja.
Zeļenskis atzīst, cik svarīgi ir turpināt sadarbību ar starptautiskajiem partneriem, ņemot vērā ASV lomas nestabilo raksturu karā. Ir pāragri izdarīt secinājumus Bijušais raidījuma “Amerikas Balss” žurnālists un fonda “Razom par Ukrainu” pārstāvis Ostaps Jarišs Trampa jaunākos izteikumus nosauca par “vislabvēlīgākajiem” Ukrainai, taču brīdināja, ka ir pāragri izdarīt secinājumus par jebkādām būtiskām izmaiņām Baltā nama stratēģijā.
Turklāt rakstā norādīts, ka Amerikas līdera izteikumi par Krievijas ekonomiskajām problēmām var liecināt par Vašingtonas gatavību vērst Krievijas ekonomiku pret jaunām sankcijām.