“Eiropa un Amerika attālinās…” Rajevs par būtiskām politiskajām pārmaiņām Eiropai un Latvijai 0
Pēdējo mēnešu laikā politiskajā vidē notikušas būtiskas pārmaiņas, kas raisa bažas par nākotni gan Eiropai, gan arī Latvijai. TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” Saeimas deputāts un NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs vērtēja, kā mainījusies situācija starptautiskajā arēnā un kādi signāli jāņem vērā.
“Es domāju, ka tagad no Ķīnas aicinājumi Krievijai noslēgt mieru ir klusāki. Eiropa un Amerika nevis tuvinās, bet attālinās, diemžēl tas ir fakts un beigu beigās tas labi nenostrādās ne mums, ne Amerikai,” norādīja Rajevs.
Tramps tagad runā nevis par 30 dienu pamieru, bet par to, ka Putins viņu ir apšmaucis, viņš viņam pa velti ir uzticējies un kaut ko tagad ar to visu ir jādara.
Politiskā putra ir tāda, ka Tramps tagad ļoti cieši piesaistījis savus turpmākos pūliņus piespiest Krieviju kaut ko darīt ar Eiropas Savienības darbību, viņš nedēļu vai divas atpakaļ ir izteicis priekšlikumu, ka Eiropai jāizpilda divas lietas, skaidroja Rajevs.
Eiropai ir jāpievienojas sankcijām pret Indiju un Krieviju, kas galīgi neiet kopā ar Kajas Kallasas paziņojumu. Tramps pateicis, ka Eiropai jāizbeidz pirkt nafta un gāze no Krievijas. “Arī tur kā mēs saprotam īpašas virzības uz priekšu nav, tāpēc jāsaka tā, ka nekas īpaši pozitīvs politiskajā griezumā mums nenotiek”, uzsvēra Rajevs.
Notika mācības “Zapad”, kur diemžēl mums ir viens nepatīkams pārsteigums. Ja mācības ar kaut ko var atzīmēt, tad es izceltu Indijas karavīru parādīšanos un dalību mācībās. Tas nav nekāds solis, ka Indija tūlīt kā Ziemeļkoreja sūtīs atbalstu Krievijai, protams, ka nekas tamlīdzīgs nenotiks, komentēja politiķis.
Indijai ir ārkārtīgi izdevīgi pirkt Krievijas naftu par absolūti zemām cenām un pēc tam pārdot no tās naftas saražoto degvielu pa tirgus cenām. Indija šajā gadījumā ir vinnētājs, kaut kādā veidā viņu mēģināt iespaidot un teikt, ka tas nav labi, ar to vienu šobrīd ir par maz, uzsvēra deputāts.