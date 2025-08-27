Sji Dzjiņpins sāk plaša mēroga “tīrīšanu” armijā: eksperti brīdina par apvērsuma draudiem Ķīnā 0
Ķīna pašlaik piedzīvo lielāko militāro tīrīšanu pēdējo desmitgažu laikā, ko, pēc ekspertu domām, veicina bažas par apvērsumu, jo Sji Dzjiņpina režīms strauji zaudē atbalstu elites vidū, vēsta dialog.ua.
Ķīna piedzīvo lielāko politisko krīzi pēdējo desmitgažu laikā. Valsts vadītājs Sji Dzjiņpins ir uzsācis vēl nepieredzētu armijas tīrīšanu, atceļot gandrīz 20% no viņa paša ieceltajiem augstākajiem militārajiem virsniekiem.
Pirmo reizi kopš Mao Dzeduna laikiem armijas augstākā vadība tiek tik radikāli pārveidota, un Centrālajā militārajā komisijā ir palikuši tikai četri locekļi, raksta Bloomberg . “Operācijas” mērogs liecina par bailēm no iekšēja apvērsuma, par ko arvien biežāk runā eksperti: Sji būtībā attīra savu svītu.
Neredzamais karš Pekinā: pazūd ģenerāļi
Starp tiem, kas pazuduši no politiskās skatuves, ir bijušais aizsardzības ministrs Vei Fenhe, štāba priekšnieks Liu Dženli un otrā ranga ģenerālis He Veiduns.
Eksperti norāda, ka Sji trešajam prezidentūras termiņam, kas pārkāpa neizteikto varas rotācijas noteikumu, sekoja represiju vilnis, kas izraisīja plašu neapmierinātību elites vidū.
“Viņš radīja pārāk daudz ienaidnieku.” Pēc sinoloģes Suzannas Veigelinas-Švidrižikas teiktā, Sji Dzjiņpins dzīvo pastāvīgās briesmās: ienaidnieki viņu ielenc no visām pusēm. Iznīcinot savus konkurentus, viņš ĶKP sistēmā ir radījis desmitiem tūkstošu lojālistu, kuri sapņo par atriebību.
Un, ja līdera parādīšanās ir kļuvusi par baumu objektu, tad aizkulisēs visi runā par pieaugošo ne tikai atkāpšanās, bet arī likvidēšanas risku. Sji Dzjiņpins joprojām ir pie varas, taču viņa valdība, tāpat kā pati Ķīnas politiskā sistēma, piedzīvo augstāko iekšējo nemieru 50 gadu laikā.
Jo skarbākas metodes, jo augstāka cena. Un pasaules noslēgtākajā valstī varētu sākties publiska cīņa par nākotni. Eksperti brīdina, ka kādā brīdī Sji Dzjiņpina ietekmīgo ienaidnieku skaits varētu kļūt pārāk liels, un Ķīna tad varētu saskarties ar milzīgu politisku zemestrīci, kāda valsts vēsturē ir notikusi ne reizi vien.