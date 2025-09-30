VIDEO. Pasažieriem pašiem jāmazgā vilciena logi! Jā, un viņi to dara ar sajūsmu 0
Vilciens Činghajas-Tibetas dzelzceļa līnijā neplānoti ieguvis īpašu pakalpojumu no pasažieriem, kuri paši tīra vilciena logus no iekšpuses un ārpuses, lai brauciena laikā iegūtu skaidru skatu uz skaisto ainavu.
Saskaņā ar Beijing News izplatītajiem video, pasažieri dodas jau laikus uz stacijas platformu, lai notīrītu vilciena logus ar salvetēm un lupatiņām.
Kāds vilciena pasažieris pastāstīja Global Times, ka vilciena logi pirms atiešanas nebija tīri un, braucot cauri tuksneša reģioniem, tie viegli aizmiglojās. “Ceļojumam ir nepieciešams caurspīdīgs un tīrs logs, lai var labāk nofotografēt skatu ārpusē,” viņš teica.
Vilciens, kas kursē no Sjiņas, Ķīnas ziemeļrietumu Cjinhai provincē, uz Lhasu, Ķīnas dienvidrietumu Tibetas autonomajā reģionā, brauc pa augstāko un garāko dzelzceļa līniju pasaulē un šķērso elpu aizraujošas ainavas ar kalniem, piemēram, Kunluna kalnu, un ūdeni, piemēram, Konas ezeru.
Vilciena logi ir hermētiski noslēgti un pasargā pasažierus no krasām temperatūras izmaiņām ārpusē. Kad vilciens maršrutā Šanhaja–Lhasa atiet no Golmudas, pasažieru vagonos tiek paaugstināts skābekļa līmenis.
Tomēr, ja cilvēki joprojām jūt elpas trūkumu, viņš var lūgt konduktoram papildu skābekļa caurulīti un pievienot to skābekļa izejai guļamvagonā vai koridorā, lai ieelpotu skābekli. Parasti diskomforts, piemēram, galvassāpes, paātrināts pulss un reibonis, nogurums, bezmiegs u.t.t., izzudīd divu dienu laikā, raksta mediji.