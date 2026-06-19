Izraēla un Irāna šodien vienojušās par pamieru 0
Izraēla un Irānas atbalstītā teroristu grupējuma “Hizbollah” pārstāvji vienojušies par pamieru, piektdien paziņoja ASV valdības avoti.
Vienošanās starpnieki bija ASV, Irāna un Katara un tā stājās spēkā plkst. 16.00 (pēc vietējā un Latvijas laika), teica avoti.
Persijas līča reģiona diplomāts apstiprināja, ka piektdien Katara, ASV un Irāna panāca pamieru starp Izraēlu un “Hizbollah”.
“”Hizbollah” un Izraēla ir vienojušās pārtraukt karadarbību saskaņā ar vienošanos, kuras starpnieki bija Katara, ASV un Irāna,” diplomāts teica aģentūrai AFP, lūdzot saglabāt anonimitāti.
Iepriekš Izraēla veica jaunus uzbrukumus Libānai, nogalinot 21 cilvēku un apdraudot ASV un Irānas vienošanos par uguns pārtraukšanu.
Piektdien Izraēlas dienvidos notikušajās sadursmēs starp Izraēlas un Teherānas atbalstītā teroristu grupējuma “Hizbollah” spēkiem gāja bojā četri Izraēlas karavīri, ziņo Izraēlas mediji.
Plānotā ASV un Irānas amatpersonu tikšanās Šveicē ir atcelta. Neoficiāli izskanējis, ka tikšanās atcelta šo uzbrukumu dēļ.
Šonedēļ panāktā vienošanās starp ASV un Irānu aicina uz militāro konfliktu visaptverošu izbeigšanu Tuvajos Austrumos, bet neietver skaidru prasību izvest Izraēlas karaspēku no Libānas dienvidiem.
Libānas šiītu kaujinieku grupējums “Hizbollah” ir Irānas svarīgākais reģionālais sabiedrotais.