Foto: AFP/Scanpix/LETA

“Šis ir pavisam cita līmeņa drauds!” Eksperti brīdina par bīstamu eskalāciju Eiropā 0

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LA.LV
8:15, 6. augusts 2026
Ziņas Ārzemēs

Incidents ar dronu, kas bija aprīkots ar sprāgstvielām un atrasts Leipcigas lidostā netālu no Ukrainas lidmašīnām, liecina par Krievijas un Ukrainas kara paplašināšanos Eiropā, raksta “Dialog”, atsaucoties uz “The Guardian”.

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Lai gan drons nesprāga, pats fakts, ka tas iekļuva lidostas aizsargātajā teritorijā, rada nopietnas bažas par starptautiskās aviācijas drošību.

“Lai gan notikušā organizatoru identitāte vēl nav oficiāli noskaidrota, sākotnējā informācija liecina par iespējamu Krievijas iesaisti. Šī ir pirmā reize, kad Eiropā, tālu no Ukrainas robežas, atrasts drons ar sprāgstvielām,” vēsta izdevumā.

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Kvadrakopters bija nonācis ļoti tuvu Ukrainas kravas lidmašīnai. Vācijas mediji ziņoja, ka pie drona bija piestiprināts spridzeklis, kurā izmantotas PETN (pentaeritritola tetranitrāts) un plastiskā sprāgstviela “Semtex”. Šādu sprāgstvielu izmantošana liecina, ka spridzekļa izgatavotāji nav bijuši amatieri.

Spridzeklis neeksplodēja detonatora bojājuma dēļ. Ierīcē atradās aptuveni 800 grami sprāgstvielu, kas būtu pietiekami, lai nodarītu nopietnus bojājumus lidaparātam.

Leipcigas lidosta ir nozīmīgs loģistikas centrs un Eiropas bāze Ukrainas kravas lidmašīnām, kuras izmanto smagu kravu pārvadāšanai. Tiek pieļauts, ka lidosta kalpo arī kā tranzīta punkts piegādēm uz Ukrainu.

Šī nav pirmā reize, kad Leipcigas lidostā noticis bīstams incidents. 2024. gada jūlijā lidostā eksplodēja ar DHL nosūtīta paka, savukārt vēl viena aizdegās noliktavā Birmingemā, Apvienotajā Karalistē. Vēl divas līdzīgas pakas tika atrastas Polijā. Vēlāk tika ziņots, ka aiz šiem incidentiem stāvējuši Krievijas specdienesti.

“Drons ar sprāgstvielu un detonatoru, kas nenostrādāja, ir pavisam cita līmeņa drauds salīdzinājumā ar to, ko līdz šim esam redzējuši,”

sacīja Starptautiskā Stratēģisko pētījumu institūta (IISS) vecākais pētnieks Čārlijs Edvardss.

Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints pārtrauca savu atvaļinājumu Itālijā un steidzami devās uz Leipcigu. Savukārt Ukrainas vēstnieks Vācijā Oleksijs Makejevs pauda pārliecību, ka aiz iespējamās sabotāžas stāv Maskava.

“Kas gan cits tas varētu būt, ja ne Krievija?” viņš sacīja.

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