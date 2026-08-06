“Meita ļoti kliedza, visur bija asinis!” Sveša sieviete veikalā brutāli uzbrūk deviņgadīgai meitenei 0
Rīgā, Mežciemā, kādā veikalā pagājušā gada nogalē noticis satraucošs uzbrukums deviņus gadus vecai meitenei. Bērna vecāki norāda, ka, lai gan kopš incidenta pagājuši vairāki mēneši, skaidrības par kriminālprocesa virzību joprojām nav.
Kā vēstīts raidījumā “Bez Tabu”, notikums risinājās 25. novembrī. Kamēr māte iepirkās, abi bērni atradās rotaļlietu nodaļā. Pēc ģimenes stāstītā, pie meitenes no mugurpuses pienāca nepazīstama pilngadīga jauniete un vairākas reizes iesita viņai pa seju. Meitenes jaunākais brālis paspēja atkāpties un fiziski necieta.
Dzirdot bērnu kliedzienus, māte nekavējoties steidzās pie viņiem un ieraudzīja, ka meita ir klāta asinīs un guvusi traumas. Uz notikuma vietu tika izsaukta Valsts policija, bet vēlāk ieradās arī bērna tēvs Sergejs.
“Meita kliedza, ļoti kliedza! Visur bija asinis – uz grīdas, seja visa bija asinīs! Jauniete sāka viņu sist uzreiz, bez iemesla! “Rimi” kamerās visu varēja apskatīt,” atminas Sergejs.
Pēc ģimenes teiktā, uzbrucēja atradās veikalā arī pēc notikušā. Līdzās viņai bija vecāka sieviete, kuru cietušās ģimene uzskata par jaunietes radinieci. No sarunas radies iespaids, ka uzbrucējai varētu būt garīga rakstura veselības problēmas, tomēr oficiāls apstiprinājums tam nav sniegts.
Mediķi cietušajai konstatēja smadzeņu satricinājumu. Meitene pēc notikušā piedzīvojusi arī nopietnas emocionālas sekas – ilgstoši baidījusies atgriezties konkrētajā veikalā un turpina saņemt psihologa palīdzību.
Par notikušo 1. decembrī Valsts policija sāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma panta par huligānismu, kas saistīts ar miesas bojājumu nodarīšanu. Par šādu noziedzīgu nodarījumu likums paredz vairākus iespējamos sodus, tostarp brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem.
Meitenes vecāki norāda, ka kopš kriminālprocesa sākšanas informācija par izmeklēšanas gaitu bijusi ļoti ierobežota, tādēļ viņi vērsušies pie raidījuma “Bez Tabu”.
Valsts policija skaidro, ka pirmstiesas izmeklēšana joprojām turpinās uzraugošā prokurora uzraudzībā. Izmeklētāji izpilda prokurora norādījumus un veic visas nepieciešamās procesuālās darbības, taču to izpildes ilgums ir atkarīgs arī no ekspertīzēm un citu institūciju sniegtās informācijas. Lai nekaitētu izmeklēšanai, plašāki komentāri šobrīd netiek sniegti.
Vienlaikus policija norādījusi, ka šī nav pirmā reize, kad minētā pilngadīgā jauniete iesaistīta līdzīga rakstura incidentā, vēsta “Bez Tabu”.
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